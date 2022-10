El Real Zaragoza no oculta su malestar, pero no protestará por el arbitraje de Granada

El Real Zaragoza no oculta su malestar por el arbitraje de González Fuertes en Granada, aunque no tiene previsto elevar ninguna queja, ni oficial ni que se sepa tampoco privada, a la Federación Española de Fútbol, algo que tampoco hizo tras el partido en Granada cuando el gol de De Blasis llegó ayudándose con la mano. En Los Cármenes, el árbitro fue protagonista de algunas decisiones claves, si bien el partido del equipo zaragocista fue bastante deficiente. Desde el club no se quiere asegurar que la derrota en ese estadio llegó solo por las decisiones del colegiado, aunque la sensación de injusticia existe.

Esa sensación viene por dos jugadas en particular, el milimétrico fuera de juego de Giuliano que anuló el gol del argentino en el minuto 64 y la contra que cortó el colegiado en el 40 por una falta de Bodiger a Puche cuando había un tres para dos de jugadores zaragocistas, aunque con más de medio campo por delante. Además, el posible penalti de Quini a Larra por empujón en el 17, jugada que el extremo ni protestó, y en el tramo final el derribo de Raúl Fernández a Lluís López en una jugada ya anulada por un fuera de juego que no existió y que el VAR no quiso revisar. Además, el árbitro le perdonó la segunda amarilla a Víctor Díaz por desplazar en el descuento el balón y consintió las pérdidas de tiempo del rival.

Manu Molina: "Es muy justo el fuera de juego, nosotros no podemos hacer otra cosa que acatar lo que dice el VAR y lo que dice el árbitro. Son cosas que ellos deciden, son personas que se confunden y tenemos que respetarlo"

Carcedo ya habló de esas dos jugadas tras el partido. ”La línea de fuera de juego se puede tirar de cualquier manera, a mí no me lo parece que sea y en la primera parte nos cortaron esa contra. Además, al final veíamos que se perdía el tiempo y continuidad en el juego y el golpeo de balón de un jugador que le perdona la segunda tarjeta y no la ha sacado”, se quejó el técnico. El fuera de juego de Giuliano es mínimo, por la rodilla, que supera a Víctor Díaz, aunque la acción también nace de una falta de Fran Gámez a Callejón. Para el Zaragoza el espíritu de la norma de tomar ventaja con esa acción no está reflejado en esta ocasión, ya que el defensor y el delantero parten a la vez. El VAR, en el que estaba Pérez Pallás, sin embargo dictaminó la infracción, que confirmó lo visto por el asistente, que había levantado el banderín.

“Es muy justo el fuera de juego, nosotros no podemos hacer otra cosa que acatar lo que dice el VAR y lo que dice el árbitro. Son cosas que ellos deciden, son personas que se confunden y tenemos que respetarlo. Nos vamos jodidos”, dijo por su parte Manu Molina.

El club entiende que las declaraciones del entrenador y el centrocampista ya son suficientes para hacer constar ese malestar y de momento se centra en mirar hacia delante y esperar que los errores arbitrales no se den en el choque ante el Tenerife del próximo viernes, teniendo en cuenta que el Zaragoza ya se sintió perjudicado en Cartagena por el gol de De Blasis y también ante el Eibar por el tanto que se le anuló a Bermejo por un levísimo manotazo en el ojo a Arbilla, si bien en ese partido el rival acabó con 9.