El líder de la pólvora mojada

Siete goles en 12 partidos lleva el Real Zaragoza en lo que va de campeonato. El dato habla por sí solo de su pobreza ofensiva y no necesita ser adornado con adjetivos que lo definan. Es el peor Zaragoza en esa faceta en esta triste y larga andadura en Segunda que empezó en 2013 y va ya por su décima temporada. En el actual campeonato, solo el Oviedo, con 5 y a la espera de su partido de este lunes ante el Málaga, y el Racing de Santander, con solo seis dianas, han hecho menos. Esa escasez de pólvora hace que el Zaragoza lidere una estadística de dudoso honor. Se ha quedado en siete partidos sin marcar de los 12 disputados, más de la mitad, algo que nadie supera en la categoría de plata y que solo igualan el Burgos, ejemplo de rendimiento siempre que anota, y el Racing.

De esas siete jornadas sin cantar gol, el conjunto aragonés pudo obtener tres puntos, de tres empates sin dianas (Las Palmas, Levante y Eibar) y acabó cayendo en cuatro (Cartagena, Mirandés, Racing y Granada). Al equipo de Carcedo, que cada vez parece más lejos de solucionar ese problema, ya que en los últimos partidos solo estuvo más fluido en ataque ante el Villarreal B, ya le costó cuatro jornadas anotar su primera diana en esta Liga, ante el Lugo en La Romareda, el único gol, obra de Giuliano, de los siete que no le ha servido para sumar puntos.

Los goles marcados

Antes, se había quedado a cero en los empates en Las Palmas y en La Romareda frente al Levante y en la visita a Cartagena, donde cayó por la mínima. La lista la completan dos dianas para vencer a la Ponferradina, de nuevo con Giuliano como ejecutor en ambas, el tanto de Mollejo para doblegar al Sporting, el de Iván Azón en las tablas ante el Oviedo y los dos contra el Villarreal B, de Grau y Zapater. Y pare usted de contar. No hay más cuando la Liga está a dos citas de llegar a su primer tercio.

En esos 7 choques, sacó 3 puntos y perdió en 4 partidos. Lleva 3 salidas seguidas sin gol y con el actual promedio terminaría sin anotar en 24 jornadas. El curso pasado fueron 15

Además de las visitas a Las Palmas y Cartagena y del choque en casa ante el Levante, este Zaragoza paupérrimo en su faceta ofensiva se quedó sin perforar la portería rival en casa ante el Eibar (0-0), contra un rival que acabó con 9, y en hasta tres viajes más, en Anduva (2-0) ante el Mirandés, en El Sardinero contra el Racing (1-0) y en Los Cármenes frente al Granada (1-0). De hecho, el Zaragoza lleva tres partidos fuera de casa sin ver puerta. No lo hace desde la segunda diana de Giuliano en El Toralín. A ver si el mal fario acaba este viernes en el Heliodoro frente al Tenerife...

El Real Zaragoza ya no puede presumir como hacía Carcedo a principio de curso de ser uno de los más rematadores de Segunda, ya que ocupa la decimoquinta plaza en ese ranking, con 96 remates en lo que va de Liga

Es evidente que el Real Zaragoza, que ya no puede presumir como hacía Carcedo a principio de curso de ser uno de los más rematadores de Segunda, ya que ocupa la decimoquinta plaza en ese ranking con 96 remates en lo que va de Liga, tiene que mejorar en el apartado ofensivo, puesto que defensivamente no es lo suficientemente fiable, cada vez menos de hecho, para sujetar una estadística anotadora tan baja.

A peor en ataque

Además, dejando de marcar en más de la mitad de los partidos es imposible en la práctica que cualquier equipo pueda mirar a la zona alta. Con el promedio actual, el Zaragoza se quedaría sin anotar entre 24 y 25 jornadas de las 42 que dispute en esta Liga. El dato produce escalofríos y baste decir que el curso pasado, donde solo se marcaron 39 goles, se quedó en 15 citas sin gol del campeonato con JIM a los mandos. En la 20-21, con solo 34 tantos sin contar los tres en los despachos ante el Alcorcón por alineación indebida, fueron 18 jornadas sin ver puerta. El ritmo actual supera con creces el de esos dos cursos que ya de por sí fueron muy pobres en ataque.

El Burgos no marcó este domingo en la derrota ante el Lugo, pero en los seis encuentros anteriores que no anotó (Albacete, Sporting, Oviedo, Leganés, Levante y Villarreal B) supo obtener el mayor botín que se puede lograr cuando no se ve puerta, un punto.

Mientras, el Racing, que hasta pudo golear al Zaragoza y que Pombo le marcó uno de los 6 tantos cántabros, es el segundo peor equipo anotador de la categoría y empezó sin ver puerta en los cuatro primeros duelos ligueros. Después, ha mantenido una mejor relación con la portería contraria, no muy buena en todo caso. En el lado contrario, como los más habituales ante el gol, están el Lugo, el Villarreal B y el Cartagena, que solo han dejado de marcar en dos ocasiones en las 12 jornadas que van de campeonato.