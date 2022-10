El Zaragoza se alinea con LaLiga y apoyaría el paro de la competición

El Real Zaragoza es uno de los 39 clubs alineados con la postura de LaLiga contraria a la nueva Ley del Deporte y que este jueves propondrá un parón de la competición a partir de la próxima jornada en la asamblea extraordinaria convocada a tal efecto en Madrid. La entidad aragonesa mostró su postura públicamente en sus redes sociales al publicar el cartel de LaLiga con el lema «Por una ley del deporte para todos los clubs» y apoya la causa de la patronal. Tan solo el Real Madrid, el Barcelona y el Athletic ven con buenos ojos el nuevo texto de la Ley del Deporte que todavía debe tramitar el Congreso de los Diputados.

Los clubs, por medio de una comisión delegada, se reunieron con el Gobierno para solicitar la inclusión de unas enmiendas al texto que irá al Congreso, pero no tienen mucha confianza en lograr su propósito. De ahí la convocatoria de una asamblea extraordinaria este jueves para decidir qué medidas adoptar. Los clubs, incluido el Real Zaragoza, consideran que el actual texto no es una ley para todos, que debilitaría a los equipos más modestos y que no permitiría a LaLiga y sus miembros seguir creciendo y ser la segunda competición más fuerte de Europa. El texto actual cuenta con el acuerdo de PSOE y PP y el rechazo de Podemos.

Los principales puntos de fricción son tres aunque el total de enmiendas presentadas por los clubs fue de siete. La nueva Ley del Deporte daría más poder a la Federación frente a LaLiga, permitiendo al organismo que preside Luis Rubiales tener competencias en los horarios de los partidos, por ejemplo, lo que restaría seguridad jurídica a la patronal, además de ahondar en el enfrentamiento entre ambos organismos. De fondo, aparece de nuevo la Superliga, a la que se opone el organismo presidido por Javier Tebas. LaLiga cree que esta nueva Ley del Deporte supondría un espaldarazo a los planes de Florentino Pérez.

Los servicios jurídicos de LaLiga consideran que el nuevo proyecto de Ley del Deporte les quita el poder de vetar a aquellos clubs que decidan participar en campeonatos ajenos a los oficiales. En la reunión con el ministro Miquel Iceta este dejó claro a los clubs que una de las líneas rojas era no dejar a Tebas el poder sancionador contra ningún presidente. LaLiga ha calculado que la Superliga supondría una pérdida de ingresos de 9.000 millones de euros en España, además de poner en riesgo unos 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos y cerca de 2.100 millones de euros de impuestos que dejaría de ingresar el Estado.

Las desigualdades

Otro de los aspectos clave es que LaLiga considera que con este nuevo texto perdería autonomía para poder explotar los derechos comerciales, como el acuerdo firmado recientemente con CVC por valor de 2.000 millones de euros. Los clubs consideran, en una postura que comparte al cien por cien el Real Zaragoza, que de esta manera LaLiga dejaría de ser competitiva y perdería fuerza en Europa. Además, ahondaría en las diferencias económicas que ya son muy grandes entre los principales clubs y el resto, que verían mermados sus ingresos y dejarían de contar con la fuerza del colectivo.

Hay también marejada política de fondo con esta nueva ley. Podemos, socio de Gobierno del PSOE, discrepa con el texto y apoyará hoy en la última sesión de la comisión que estudia el proyecto de ley antes de que pase a votación la enmienda de Compromís a la que espera que se adhieran la mayoría de grupos que suelen apoyar a la coalición gubernamental. «Es una enmienda que defiende a los clubs pequeños, ante los más poderosos, para que el reparto de beneficios en todos los aspectos, incluido el audiovisual (que con la nueva ley no está en riesgo según LaLiga), sea más equitativo», según la diputada de Podemos Antonia Jover, quien cree que «en un máximo de un mes» la ley será votada en el Congreso. Antes se celebrará la asamblea extraordinaria en la que los clubs pueden proponer parar la competición.