Carcedo: "Estoy con mucha fuerza"

Tres partidos en una semana, el de mañana viernes en Tenerife, el del martes en La Romareda ante el Andorra y el del próximo viernes en Vitoria con el Alavés, antes de llegar al parón y que marcan el futuro de Juan carlos Carcedo, aunque no solo el suyo, con la amenaza de despido latente. “Estoy con mucha fuerza, con mucha ilusión”, dice el técnico, rutinario y educado hasta la saciedad en sus mensajes, con la misma insistencia en sus palabras que su equipo en no evolucionar después de haber ido claramente de más a menos en esta Liga y acumular seis jornadas con un solo triunfo. “Vemos trabajar cada semana a los jugadores y eso nos da esa fuerza, pero está claro que hay que conseguir puntos, no podemos dejar pasar oportunidades y hay que empezar desde mañana mismo”.

Torrecilla también puede salir ya: Sanllehí ya le busca sustituto Hasta en tres ocasiones insistió Carcedo en la necesidad de no dejar pasar más ocasiones, porque “hemos dejado pasar otras que nos permitirían estar más arriba. Con algún punto más lo veríamos de forma diferente y tenemos que ser capaces al menos de puntuar o de lograr tres para ver la semana de forma distinta. Hay que ir fuertes a Tenerife, con respeto y humildad, porque son tres puntos muy importantes”, asegura el preparador zaragocista, que ya vivió una semana delicada para su continuidad y de tres partidos en Pilares, salvada con el triunfo ante el Villarreal B. Ahora, el fantasma reaparece. “Todos entrenadores estamos con esa disyuntiva del futuro, pero hay que mirar a corto plazo, sabemos que tenemos la responsabilidad y vamos con la máxima ilusión y ambición de lograr esa victoria”. "En el día a día aquí somos muy transparentes y honestos, tanto con Miguel (Torrecilla) como con Raúl (Sanllehí). Hablamos mucho. Los jugadores tienen nuestra confianza y nosotros la suya" Afirma, sin decirlo, que cuenta con la confianza de Raúl Sanllehí y Miguel Torrecilla, el primero máximo responsable ejecutivo y el segundo un director deportivo que también camina en la cuerda floja, porque “en el día a día aquí somos muy transparentes y honestos, tanto con Miguel como con Raúl. Hablamos mucho. Los jugadores tienen nuestra confianza y nosotros la suya. Nos centramos en el trabajo diario, en no desviarnos para lograr lo mejor para el Zaragoza, es decir puntos y victorias. Lo más importante es ganar mañana y la gente irá ganando en confianza”. “Es cierto que al principio de Liga hacíamos bastantes llegadas, ahora solo por momentos y nos está faltando eso, no nos está dando para lograr goles" Carcedo mezcla necesidad y convicción en su discurso. Se diría que hay más de urgencias que de seguridad en retomar una senda victoriosa que solo tuvo en los dos triunfos seguidos ante Ponferradina y Sporting. Y ya ha pasado mes y medio de eso, un tiempo donde su equipo ha dado pasos tras, llegando menos a portería contraria y manteniendo la misma pólvora mojada. “Es cierto que al principio de Liga hacíamos bastantes llegadas, ahora solo por momentos y nos está faltando eso, no nos está dando para lograr goles. Estamos trabajando en esa parte, también en la puerta a cero, al principio lo logramos en bastantes partidos y últimamente nos están haciendo goles, en estrategia sobre todo. Son cosas que tenemos que mejorar”, dice Carcedo, aludiendo a los cuatro partidos consecutivos que lleva el Zaragoza encajando, un drama terrible cuando le cuesta tanto marcar. Tres derrotas fuera seguidas También lleva su equipo tres salidas consecutivas con derrota, ante Mirandés , Racing y Granada y con partidos muy flojos, aunque el técnico se esfuerce en ver cosas positivas. “Me preocupa hacer un buen partido. Por momentos lo hemos hecho, en Santander en el primer tiempo, en Granada también, pero no estamos teniendo esa constancia. Por momentos hay un buen rendimiento, pero necesitamos esa globalidad. Ese déficit lo tenemos”, dice el técnico, que no ha visto hacer gol a su Zaragoza en cinco de las seis salidas. “En el aspecto ofensivo estamos carentes”, subraya un Carcedo consciente de los tres partidos en una semana, aunque “el primero es el más importante y después ya veremos cómo están los jugadores para estudiar las rotaciones” "Por momentos hemos jugado bien fuera, en Santander en el primer tiempo, en Granada también, pero no estamos teniendo esa constancia. Necesitamos esa globalidad de un encuentro completo, ese déficit lo tenemos” Sin Azón, lesionado, se le volvió a preguntar por la posibilidad de juntar a Gueye y a Giuliano en ataque, algo, el jugar con dos delanteros, que solo ha hecho cuando tenía tres. La llamada a Guillem Naranjo invita a pensar que lo hará con la dupla antes citada en el Heliodoro: “Vamos a buscar el equipo más equilibrado y competitivo y que nos permita tener más llegada por esa carencia arriba. El Tenerife está fuerte en casa, pero también está pasando por sus dificultades”, espeta. "Nos han hecho daño bajas como la de Iván. Estamos intentando dar confianza a los jugadores, facilitar los mecanismos. Aquí hay gente que puede hacer goles y vamos a mejorar seguro esa faceta” Se diría, pues, que es una invitación a pensar en esa apuesta más ofensiva para tratar de solucionar una carencia en ataque en la que “nos han hecho mucho daño algunas bajas, como la de Iván (Azón), que fue el máximo goleador la temporada pasada, Valentín (Vada) no ha abierto aún la racha… Estamos intentando dar confianza a los jugadores, facilitar los mecanismos. Aquí hay gente que puede hacer goles y vamos a mejorar seguro esa faceta”, añade para concluir y sin querer entrar en la esperanza de un mercado de enero para solucionar esa mejoría. Sin los lesionados, sin Luna y con Guillem El técnico descartó para el partido ante el Tenerife, como estaba más que claro, a Bermejo y a Francho, porque “lo lógico es que tengamos precaución con ellos. La evaluación es buena, no para este partido, pero sí para alguno de los siguientes”. A Francho se le espera ante el Andorra y Bermejo, en el mejor de los casos, podría jugar ante el Alavés, cita para la que tampoco llegará Azón, la lesión muscular más grave de las tres. Además, Carcedo dejó abierta de par en par la citación de Guillem Luna. “Es muy probable que pueda venir con nosotros para tener más opciones”. Irá el delantero catalán y no Marcos Luna, que este jueves tampoco se ha entrenado con el primer equipo por su proceso gripal.