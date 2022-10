Vada se quita un pesado lastre

Tanto en sus declaraciones para el canal de LaLiga nada más acabar el pleito en Tenerife con sus dos dianas en el zurrón como en la rueda de prensa, Vada dejó entrever que no ha vivido unos meses fáciles, pese a la confianza absoluta de Carcedo. «Este era un momento difícil en lo personal y en lo colectivo. Hoy pude ser el jugador que esperábamos y estoy contento por poder a volver ser yo», dijo primero. «No se me estaban dando individualmente las cosas, estoy contento y esta es la línea a seguir», añadió.

Para terminar de dibujar el panorama, su padre, Marcelo, dio otra pincelada muy evidente en Twitter. «Sé lo mucho que estabas sufriendo y lo que significa y 'sentís' al Zaragoza. Hoy Dios fue justo con vos. A seguir trabajando duro. Felicitaciones hijo», aseguró su progenitor, que fue su entrenador en categorías inferiores en el Girondins de Burdeos, al que Valentín llegó en 2010 y con 14 años y también en el Juventud de Guadalupe donde el argentino dio sus primeros pasos junto al ya fallecido Emiliano Sala.

Se lo mucho que estabas sufriendo y lo que significa y sentís a Zaragoza ..... hoy Dios fue Justo con vos . A seguir trabajando duro . Felicitaciones hijo — Marcelo Vada (@VadaMarcelo) 29 de octubre de 2022

Esas frases reflejan que Vada no ha pasado un buen inicio de temporada. Al contrario. Las cosas, salvo algún partido puntual, como ante el Sporting, no le estaban saliendo. Acumulaba minutos sin mostrar su fútbol y tampoco la llegada desde segunda línea, su gran virtud. El centrocampista, un jugador de carácter, en las buenas para echarse el equipo a la espalda y para que el balón no le queme, pero también en las malas, como en aquella expulsión en Anduva por una patada a destiempo a Capellini en enero pasado, tuvo ofertas para salir en verano, algunas muy importantes en lo económico, de Arabia Saudí y del Legia de Varsovia. Quería ver su rol y, si iba a ser importante, la única vía de Vada, que acaba contrato en junio, aunque tiene una opción unilateral a su favor, era seguir en la Romareda porque se siente feliz en la ciudad y en el club.

Vada apostó por seguir en su último año de contrato rechazando ofertas cuantiosas de Arabia Saudí y Polonia

Carcedo le dio el papel que el argentino, de presencia más irregular con JIM y siete dianas en el primer curso, esperaba y empezó la temporada con tanta ilusión como ganas de demostrar todo su nivel. Sin embargo, las cosas no salieron casi desde el principio, aquel gol cantado fallado ante el Levante, la pequeña lesión muscular en Cartagena, la falta de tino en el balón parado salvo el tanto de Grau ante el Villarreal B, la llegada de los nubarrones en el equipo, su escasa influencia en el juego, el acierto repetidamente negado.... Vada, más que en el apartado físico, ha andado y sus palabras y las de su padre lo dejan intuir con un bloqueo mental que empezó a dejar de lado en Tenerife.

Autocritica, trabajo y dos cojones para salir adelante siempre en momentos complicados. Contento porque este grupo merecía esto. A seguir trabajando equipo @RealZaragoza 💙🤍 — Valentin Vada (@ValentinVada) 28 de octubre de 2022

Allí, con dos goles de oportunista el primero y de llegador desde atrás el segundo, Vada se reivindicó y se quitó un lastre de encima que le estaba pesando ya en demasía para que su fútbol fuera intrascendente y su titularidad estuviera discutida entre la afición. No por Carcedo, que le dio 10 partidos en el once en 13 jornadas, con 906 minutos, y que le tiene una fe ciega. Ahora, aliviado de ese pesado peaje, puede llegar por fin su hora.