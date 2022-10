A campo abierto

El descenso a Segunda División en junio de 2013, inicio de una larga travesía por el infierno, ha supuesto y sigue suponiendo una etapa durísima para el aficionado zaragocista, que ha visto rebajado el nivel de los enemigos que han pasado por La Romareda, que ni se acuerda ya de las grandes noches que vivió su equipo cuando se codeaba por derecho propio con la nobleza de la Liga y paseaba su nombre por Europa y que, además de todo eso, ha visto cómo el Municipal ha estado demasiado abierto, muy expuesto. Para ser así demasiados los puntos que han volado de este estadio, imposibilitando con esa estadística cualquier idea de ascenso directo.

En la presente temporada, el Zaragoza ha sumado en su estadio nueve puntos de 18, el 50% de los que puso en juego, con los triunfos ante el Villarreal B y Sporting, los empates contra Levante, Eibar y Oviedo y la derrota frente al Lugo. El dato supone mantener la tendencia histórica de esta etapa en Segunda, donde el Zaragoza en 195 partidos de campeonato regular, sin contar los playoffs, ha sido capaz de amarrar 311 puntos de los 585 que ha puesto en juego, el 53,1%. Dicho de otra manera, ha dejado escapar contra rivales de Segunda, con algunos que no se había medido nunca o con muchos que lo había hecho en contadas ocasiones, 274 puntos en su estadio. La cifra, por sí sola, produce escalofríos. 84 triunfos, 59 empates y 52 derrotas componen ese balance casero más que gris.

El Zaragoza ha sido débil en su campo en la mayoría de estas temporadas en Segunda y eso ha supuesto un pesado lastre, además de armar de paciencia a los zaragocistas, que han tenido que ver demasiadas derrotas y sobre todo contemplar que su equipo no ha logrado casi nunca la fortaleza en casa que se pregonaba como vital para recuperar el deseado puesto en la élite. Tampoco lo ha hecho en el actual y no es desde luego por no tener el ánimo de la grada, ya que los casi 26.000 socios de esta campaña son la tercera marca tras los 28.419 de la 19-20 y los 27.360 de la 18-19. En todos los cursos desde 2014 se han superado los 20.000 socios.

Este curso lleva 9 puntos de 18 y en 5 de las 9 campañas anteriores no llegó ni al 50% de los disputados en casa

Poco ha importado esa fidelidad casi inquebrantable del zaragocismo. De hecho, en ninguna de las 9 Ligas anteriores completadas desde el descenso fue el mejor local --como mucho el tercero en la 15-16-- y en cinco de las nueve no obtuvo ni la mitad de los puntos que puso en juego ante su gente. En la 18-19 y en la 13-14 se quedó en 28 de 63, en la 16-17 se fue hasta 30 y 31 logró en la 21-22 y en la 19-20, esta última como tercer clasificado al final, tras el parón por la pandemia, y logrando más puntos a domicilio (34) que en La Romareda.

Los que subieron

Mientras, en cuatro cursos sí se logró superar esa mitad de los puntos en casa. Hasta 34 puntos en La Romareda se firmaron gracias a la reacción con JIM en la 20-21 tras un mal inicio de Liga, 37 consiguió el Zaragoza de la 14-15 que se quedó en la final del playoff ante Las Palmas, para que sean dos las temporadas en las que el equipo fue capaz de superar los 40 puntos en una Liga en esta etapa. En la 15-16, iniciada por Popovic y cerrada con Carreras, fueron 41 y un billete a la promoción que se perdió en Palamós ante la Llagostera y hasta 42 hizo el Zaragoza de Natxo González en la 17-18, 30 de ellos en una estupenda segunda vuelta.

Con Natxo y con 42 puntos fue la mejor campaña en casa en esta larga etapa en Segunda

La temporada con más triunfos en casa fue la 15-16, con hasta 13 de 21 citas, mientras que en la 17-18 llegaron a ser 12 en total. Esos dos cursos el Zaragoza sí tuvo un nivel casero para pensar en el ascenso directo, para soñar con estar entre los dos mejores clasificados, una meta que requiere que el equipo ronde o supere los 40 puntos en su feudo. De hecho, de los 18 ascensos directos desde 2013 solo el Deportivo en la 13-14, que hizo 33 en Riazor, y el Cádiz, en la 19-20, que se quedó en 36 en el Carranza, no superaron la cuarentena. En el resto, en 16 en total, lo hicieron para sellar el billete directo a la élite. El récord de esta época lo firmó Osasuna con hasta 59 en El Sadar de los 87 que hizo para subir en la 18-19, mientras que el Levante se quedó en 54 en la 16-17.

Y el propio Real Zaragoza es también un ejemplo en sus dos anteriores ascensos, los dos únicos con el actual sistema de competición de tres puntos por victoria. En la 08-09 con Marcelino García Toral y en la 02-03 con Paco Flores entonces sin playoff y con tres billetes directos, el equipo firmó 50 y 39 puntos en casa para subir en ambas ocasiones como segundo clasificado.