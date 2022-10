Carcedo: "A la gente no hay que pedirle nada, sino darle satisfacciones"

La victoria en Tenerife ha instalado cierta dosis de serenidad en un Real Zaragoza que afronta la visita, este martes, del recién ascendido Andorra con el objetivo de asestar al fin ese golpe de autoridad que le permita crecer y ganar en autoestima. Así lo reconoce el técnico del equipo aragonés, Juan Carlos Carcedo, consciente de que un triunfo (el segundo consecutivo) “nos daría un subidón importante” tanto en la tabla como en el grado de seguridad de una escuadra ávida de regularidad. “El equipo está cogiendo automatismos y está entendiendo cómo queremos jugar”, asegura Carcedo, al que la victoria en tierras canarias le otorga una ingente dosis de oxígeno.

Por segunda vez, el técnico riojano esquiva una bala mortal. Ahora, el objetivo es escapar de una vez de un peligro que sigue al acecho. “Lo que más me gusta del equipo es que nos estamos uniendo ante la adversidad. En situaciones en las que está en dificultades, el grupo está muy junto y unido. Hicimos un buen partido el otro día y tuvimos ese nivel de fortuna que hay que tener en todos los partidos. A raíz del gol nos vinimos arriba e hicimos un gran partido. Se vio que el equipo está con muchas ganas y deseando conseguir victorias”, afirma.

“Lo que más me gusta del equipo es que nos estamos uniendo ante la adversidad. En situaciones en las que está en dificultades, el grupo está muy junto y unido"

Aunque Carcedo no se fía de un Andorra que está completando un notable inicio de temporada en su estreno en la categoría. El conjunto del Principado y su apuesta por un ataque posicional y la verticalidad advierten a un Zaragoza que, según su entrenador, tendrá que recurrir tanto a la presión alta como al repliegue durante el encuentro. “Tendremos que hacer ambas cosas. El Andorra tiene una idea muy clara de juego y es un equipo al que hay que saber jugarle. Presionaremos por momentos para que no se sientan cómodos pero estamos mentalizados de que también tendremos que ponernos en un bloque más o menos bajo porque el rival te obligará a ello. Saber jugar los momentos del partido será importante, pero en casa tenemos la obligación de ir a ganar y estamos convencidos de que vamos a sacar el partido y que encadenar dos victorias y cierta regularidad nos dará un plus de motivación y confianza”.

Para ello, el preparador zaragocista introducirá cambios en un once en el que no estarán Bermejo y Azón, ambos lesionados, y con la duda de Francho, que ya entrena con normalidad. La cercanía, el próximo viernes, del partido ante el Alavés obliga a echar mano de las rotaciones. “Mover el grupo es bueno y puede que haya cambios, sí, porque hay poco tiempo de recuperación y necesitamos gente fresca y motivada”.

Otra cuestión es con qué sistema tratará Carcedo de ganar el partido. La duda reside en si volverá a recurrir a los tres centrales, con Petrovic incluido, que rindieron a un notable nivel en Tenerife, o si volverá a la línea de cuatro en defensa. “Es verdad que a Petrovic lo utilizamos atrás de forma más continuada, pero meter ahí a un mediocentro es algo que ya hemos utilizado durante la temporada con Grau. Lo importante es que seamos un equipo compacto porque jugar con tres centrales también te puede permitir ir arriba a presionar. El partido tiene sus momentos y también será así contra el Andorra. Lo más inteligente es que el equipo sepa a lo que juega”, sostiene Carcedo, que elogia al serbio. “Tengo que alabarlo porque está siendo muy importante para el grupo. Se ha comportado muy bien ayudando en todo momento y aportando esa experiencia que a veces le falta a un equipo tan joven. Los partidos hay que saber jugarlos y él lo hizo muy bien en Tenerife, así que estoy muy contento con él y está siendo un jugador importante en todos los sentidos”.

"Todos debemos dar un paso más"

El técnico no afronta la cita como una oportunidad para reconciliarse con esa parte del graderío que pidió su destitución en el último encuentro disputado en La Romareda ante el Villarreal B. “Lo que quiero, como todo el club y todos los zaragocistas, son victorias para tener más confianza y ver al equipo en posiciones más altas. A la gente no podemos pedirle nada, sino darle satisfacciones. El equipo está muy concienzado y convencido de que vamos a darles una victoria”, asegura el riojano, que admite que Jair fue suplente en Tenerife “por la competencia” y que pide más a algunos de sus jugadores, como Manu Molina. “Todos debemos dar un paso más. Lo primero que pedimos a los jugadores es que se expriman y luego la eficacia y ser capaces de mejorar. Todos tenemos que ser conscientes de que debemos dar un plus y en ello estamos” .