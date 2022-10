Juan Carlos Carcedo y la paciencia de un santo

A Juan Carlos Carcedo se le pueden censurar muchas cosas desde el más estricto prisma futbolístico en este inicio de Liga. En estas trece primeras jornadas todavía no ha encontrado con regularidad lo que anda buscando ni ha conseguido situar al Real Zaragoza en la esfera que le corresponde por límite salarial. Ha intuido algo ahí al fondo varias veces, se ha extraviado otras tantas después y, ahora, después de la victoria convincente de Tenerife, ha empezado a caminar por una senda que puede dar algún fruto interesante. Esa es la esperanza. Su equipo no ha sido consistente, ha perdido ya cinco partidos y le está costando una barbaridad hacer goles. Como consecuencia de ello está aún lejos de donde aspiraba estar.

El entrenador ha pasado por momentos duros en estos primeros meses de competición. Su Zaragoza no ha conseguido arrancar, no ha cogido velocidad de crucero y el ruido del motor todavía no suena fino. Su propia afición le ha mostrado su repulsa y ha tenido que escuchar el ‘Carcedo, vete ya’ en unas cuantas ocasiones tanto en La Romareda, de manera bastante sonora, como lejos del estadio municipal. El entrenador no ha satisfecho, por el momento, las expectativas tan altas levantadas con la llegada del nuevo grupo de inversión y, por ello, ha pagado un alto precio. En el fútbol, aún más que en la vida, los juicios son constantes y sumarísimos.

Carcedo ha vivido una situación muy compleja, difícil de llevar tanto profesionalmente (no encontraba soluciones efectivas a los problemas) como personalmente. Su respuesta como entrenador todavía debe mejorar, le faltan regularidad, puntos y buenos resultados de manera más continuada, pero como hombre de club su comportamiento ha sido intachable y digno de reseñar.

Sometido a un estrés tremendo por las propias características de su cargo y de la coyuntura que le rodea, el técnico no ha dicho una palabra más alta que la otra y en ningún momento ha mordido el anzuelo de la polémica. Ha agachado la cabeza, por momentos ha parecido que incluso en exceso, y se ha dedicado a trabajar sin echar leña a un fuego que ardía a su alrededor. A Carcedo se le juzgará por sus resultados, no por su destacable educación ni por su flema, pero su conducta pública está siendo la de un hombre responsable, capaz de sujetar los nervios en situaciones de máxima tensión, con la paciencia de un santo. Al Zaragoza su comportamiento sereno le ha hecho bien.