"Quiero que Marc sea el mejor el martes, pero que gane el Zaragoza"

Pocos mejor que usted para hablar del Andorra. Se habrá visto todos los partidos…

Y dos veces cada uno. Es que cuando vuelves a ver un partido te das cuenta de muchas cosas que no habías visto la primera vez, con la tensión y tal. Ya me pasaba como jugador. Recuerdo que con Víctor Fernández te ibas a casa pensando en el asco de partido que habías jugado y luego lo veías otra vez y advertías que, realmente, no había estado tan mal.

Antes de nada, ¿jugará Marc?

Sufrió un golpe en el tobillo durante el calentamiento previo al partido ante el Villarreal B. Él dice que va a estar y que el edema óseo se ha reducido. De hecho, no fue convocado para el último encuentro contra la Ponferradina para evitar riesgos y que pueda jugar contra el Zaragoza en La Romareda.

Podrá hacerlo si se recupera, ya que en el contrato de cesión desde el Zaragoza no se incorporó la famosa ‘cláusula del miedo’.

Se habló de ponerla pero al final no fue así porque el propio Marc dijo que le haría mucha ilusión jugar en La Romareda, donde nunca ha disputado un partido oficial. Así que se lo pidió a Sanllehí y Torrecilla. También Clemente jugó contra el Zaragoza cuando estaba en la Real B. Y es que yo creo que lo bueno es ver a los cedidos en todos los escenarios.

A ver si la va a liar…

No creo que marque como Pombo (risas), no es Marc de hacer muchos goles. Es la fecha que más marcada tiene en el calendario porque le hace una gran ilusión jugar en casa contra su equipo. Poder debutar en La Romareda es un orgullo para él aunque sea con otra camiseta, y vivir eso desde dentro y con un ambiente como el que se prevé es algo muy importante para Marc.

No le ha echado mucho de menos el Andorra, que goleó a la Ponferradina (3-0) en el último partido.

Está en una dinámica muy buena. Eder Sarabia va dosificando mucho a los jugadores y casi todos han participado ya y los tiene a todos enchufados. No hay mucha distancia entre los que juegan y los que no y eso hace que disponga de una interesante amplitud de plantilla y que cualquiera lo pueda hacer bien.

¿A qué juega el Andorra?

Juega igual fuera que en casa. No se adapta al rival sino que quiere ser siempre protagonista con el balón, instalarse en campo contrario aunque, si el adversario presiona, buscar, lógicamente, el balón largo. Pero la obsesión de Sarabia es salir jugando desde atrás, posesiones largas y aprovechar los momentos de debilidad del rival. A los de arriba les costó hacer goles pero ya están empezando a aparecer. Hay que tener en cuenta que ficharon a varios atacantes el último día de mercado y ahora, es normal, están mejor que hace dos meses y más adaptados.

Carlitos Martínez viene de hacer un ‘hat trick’ ante la Ponferradina. ¿Es la principal amenaza del Andorra?

Carlitos es una leyenda en Cataluña después de haber pasado por todas las categorías. Ahora debuta con 36 años en Segunda y se merecía algo así porque es un chaval fantástico y un gran jugador. Aunque creo que en La Romareda habrá rotaciones y él podría estar entre los afectados.

¿Qué es lo que más le gusta del Andorra?

Los interiores. Son los que dan sentido a ese juego posicional. Se trata de grandes futbolistas que, como en el caso de Héctor, gustarían mucho en La Romareda. Rubén Bover, Iván Gil, Moha o Sergio Molina poseen un perfil determinado para jugar en ese sistema casi inamovible que es el 4-3-3. Encaran, tienen desborde y llegada al área, pero, sobre todo, mucha calidad desde ese vértice del centro del campo.

¿Un sistema inamovible, entonces?

O casi. Porque ante el Granada, Sarabia sí recurrió a los tres centrales. Casi siempre mira más hacia dónde pueda hacer daño él que al rival, pero no es tonto y si el adversario tiene condiciones puede acometer varios retoques pero siempre manteniendo su filosofía. Frente al Granada, que jugó con dos puntas, prefirió la amplitud atrás a través de esos tres centrales que, además, tienen una buena salida de balón.

¿Para jugar en el Andorra es obligatorio tener buen pie?

Recuerdo que, en pretemporada, hablaba con el director deportivo Jaume Nogués y me decía que le faltaban cinco o seis fichajes y que estaba encontrando muchas dificultades por el bajo límite salarial. Había alguno que le gustaba pero no tenía buen pie y sabía que Eder no lo iba a poner por eso, así que no lo trajo. Esperaban a Mika Mármol, que era el que quería Sarabia y se está demostrando que va a ser un jugador de Primera División. Esa conexión entre el director deportivo y el entrenador es importante.

¿Qué partido espera?

Los dos equipos van a querer ser protagonistas. El Zaragoza irá seguro a presionar y a quitar la pelota al Andorra porque sabe que es un equipo que se encuentra incómodo sin balón. Además, tiene jugadores de sobra para ello en el medio del campo, como Molina, Grau o Petrovic. También es capaz de desquiciar el juego en estático del rival, como demostró en Tenerife, donde el Zaragoza fue el que estuvo más acertado. De hecho, creo que, al igual que entonces, el que marque primero el martes tendrá mucho ganado porque el rival saldrá y dejará espacios.

¿Tiene el corazón partido?

El equipo de mi vida es el Zaragoza. Quiero que Marc sea el mejor del partido y que deslumbre, pero que gane el Zaragoza, que, además, es el que más necesita los puntos. Ojalá La Romareda vea al verdadero Marc pero no hay debate. Mi primer equipo es el Zaragoza.

¿Cree que Marc tendría sitio en este Zaragoza?

Eso es lo que se planteó el club. Carcedo quería verlo y Marc tenía ilusión, pero había mucha competencia en la zona de creación, con Molina, Petrovic, Grau, Francho, Eugeni o Zapater. No digo que Marc sea mejor o peor, pero sí le habría costado más ante la competencia con jugadores consagrados siendo él un debutante en la categoría y creo que jugar más de 30 partidos en Segunda División le va a venir bien y estará preparado para afrontar el reto la próxima temporada.