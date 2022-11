Alberto Zapater ha tenido que dar la cara tras la dura derrota en casa ante el Andorra, que ha vuelto a dejar al Real Zaragoza con más sensaciones negativas que positivas. "En casa tendríamos que sacar más puntos y ser más fuertes. Ganar hoy hubiera sido un golpe de moral porque te hubiera hecho dar un salto en la categoría", ha dicho el capitán, que entiende el enfado de la afición tras esta derrota. "Hace tiempo que aceptaron la realidad en la que estamos. No podemos pedirles nada, más que darles y tampoco hablando, sino en el campo. La realidad es que tenemos que valorar cada punto que saquemos", ha incidido.

Lo que está claro es que los planes no salen y el Real Zaragoza basa su estrategia en los rivales que le toca afrontar. "El Andorra también habrá trabajado en función al rival. Eso ha evolucionado en el fútbol y por eso hay tanta igualdad. Este equipo puede parecer que domina mucho porque tiene mucha posesión, pero las ocasiones más claras las hemos tenido nosotros en el primer tiempo", ha subrayado . Respecto a los posibles cambios que podría sufrir el club, Zapater no ve más allá y piensa en seguir día a día. "Estamos con el míster y el ruido que hay fuera me parece normal, pero estamos pensando en Vitoria y arreglar lo de hoy".