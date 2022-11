Juan Carlos Carcedo no ha acabado conforme el partido ante el Andorra, en el que ha apostado por repetir el mismo sistema usado el pasado viernes ante el Tenerife con tres centrales. "Teníamos un plan de partido de intentar presionarles por momentos con un bloque alto, pues sabíamos que es un rival que también te va a dominar y por eso hemos estado en un bloque medio", ha dicho.

Cabe destacar que el Andorra ha impuesto su juego sobre el terreno de La Romareda, algo que a Carcedo le ha parecido normal y corriente. "Han tenido más posesión que todos los equipos de la categoría, excepto con Las Palmas. Hemos presionado arriba, pero ellos hacen cosas muy bien y te obligan a meterte en una zona media", ha constatado Carcedo, que no cree que falte preparación física en su plantilla. "El equipo ha corrido mucho más que el Andorra, pero ellos con su juego nos han hecho bascular de lado a lado, pero no por la preparación física porque a nivel técnico-táctico han sido capaces de hacerlo. A nivel físico somos el equipo que mejor está en la Liga en muchos parámetros. Ahí no está el problema. Ha faltado eficacia en el primer tiempo y su gol ha marcado el devenir del partido", ha incidido el preparador.

Asimismo, el técnico ha valorado el buen primer tiempo de los suyos. "En la primera parte las ocasiones han sido nuestras, no recuerdo ninguna en contra más allá del córner", matizó Carcedo, consciente de que el gol antes del descanso mató el partido del Real Zaragoza. "El gol ha marcado el desenlace del partido. En la segunda parte tuvimos alguna ocasión, pero no hemos podido", ha relatado.

Por otro lado, el técnico ha realizado un triple cambio en el minuto 68, en el que ha introducido a Gueye por Vada, Francho por Grau y Zapater por Manu Molina. "Buscaba energía porque en la primera parte había varios jugadores por encima de los seis kilómetros. La gente que ha salido nos ha reforzado para tener varias llegadas que nos dieran la posibilidad de empatar", ha constatado.

El técnico también ha opinado respecto a Marc Aguado y su cesión al Andorra, en cuyo contrato no existe una cláusula del miedo y pudo jugar ante el club zaragozano. "Es un gran jugador. Lo hemos visto y lo conocemos. Las críticas van para un sitio y para otro, si le dejas jugar porque le dejas jugar y sino porque le tienes miedo. Se tomó esa decisión y ya está", ha sentenciado el asunto.

Por otro lado, al técnico le han preguntado sobre los goles encajados a balón parado en cuatro de los últimos cinco encuentros. "Es algo que me preocupa porque es cierto que en las primeras jornadas no nos habían hecho gol", ha dicho el técnico, que sabe que la comunión entre él y la afición no atraviesa su mejor fase. "Es lógico porque la gente quiere vernos ganar especialmente en casa. Quieren ver jugar bien a su equipo y no tengo nada que decir porque han animado hasta cuando ellos han considerado", ha acabado.