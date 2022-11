Un cuento macabro. La crónica del Real Zaragoza-Andorra (0-2)

Puede que el Real Zaragoza no mereciera tanto castigo y que el 0-2 que lucía el marcador al término del encuentro no reflejara fielmente lo que había pasado en el césped. Pero la justicia de la derrota no admite debates. Sobre todo, porque este juego premia la eficacia y castiga la falta de ella. Y porque, en definitiva, el Andorra fue mejor y siempre supo a qué jugaba, al contrario que un Zaragoza que, a pesar de todos los mensajes procedentes del vestuario, sigue sin tener ni idea de qué quiere hacer y, sobre todo cómo. O, al menos, eso se esfuerza en transmitir en cada partido salvo excepciones con pinta de espejismo, como en Tenerife.

El Andorra acaba de llegar a un fútbol profesional en el que el Zaragoza lleva prácticamente toda la vida. Pero en La Romareda el recién ascendido pareció un equipo aragonés bisoño, tierno y más blando que el pan de molde que se desmigaja al menor contacto. De nuevo, un golpe fue suficiente para que no levantara cabeza y acabara hincando la rodilla para terminar con la paciencia de una Romareda que volvió a exigir cabezas. Dos en concreto: la de Carcedo y la de Torrecilla. El asunto ya comenzó torcido. Después de haber anunciado cambios, el técnico repitió el mismo once que ganó el pasado viernes en Tenerife. «Necesitamos gente fresca», vino a decir Carcedo en la previa. Pero no. Todo fue igual, incluso un sistema de tres centrales. Uno de ellos era un mediocentro (Petrovic) y otro (Francés) se descolgaba en busca de Moha en una especie de vigilancia individual que recordaba a aquella fatídica tarde ante el Lugo en la que el canterano también fue destinado al marcaje estrecho sobre Chris Ramos. El asunto no olía bien. Este tipo de disposiciones tácticas tan alejadas del paladar de La Romareda únicamente tienen alguna posibilidad de salir indemnes si vienen acompañadas de resultados. Así que la arriesgada apuesta de Carcedo se situaba ante un escenario muy delicado. El Andorra, guiado por un brillante Marc Aguado, iba a lo suyo, con más de un 65% de posesión envolviendo su característico juego posicional. La Romareda aguantaba a la espera de esa transición rápida que, como en el Heliodoro, lo hiciera todo más fácil. El susto y la muerte Pero fue el Andorra el que se acercó antes a las inmediaciones del área rival. Una internada de Alti acabó con el balón en Molina, que estuvo cerca de dar un disgusto a una Romareda que comenzaba a tener la mosca tras la oreja y que, a esas alturas, ya tenía claro que solo Giuliano era una amenaza. A Vada, de nuevo en su peor versión, solo le dio para rematar fatal un buen servicio de su compatriota tras, por supuesto, otra rápida transición, la única vía de peligro posible para los locales. Entre bostezos, el encuentro se asomaba al descanso justo después de que Mollejo se estrellara en Lizoain tras una contra de libro elaborada entre Giuliano y Larra. La duda residía en saber si Carcedo iba a mover el sistema para dar un paso adelante o, como si parecía, todo iba a seguir igual. Pero Vada decidió cambiar el traje de héroe que vistió en Tenerife por el de villano y concluyó que dar un taconazo en una zona comprometida era una buena idea. El disparate acabó en un saque de esquina que Bakis cabeceó casi sin oposición ante la pasividad de la defensa zaragocista. Primeros silbidos. El mazazo abocó a Carcedo a cambiar el dibujo. Se quedó Petrovic en la ducha y Eugeni reapareció tras muchas semanas para formar en un 4-2-3-1 sin demasiado sentido ante un Andorra edificado ya sobre tres centrales y que controlaba el partido a su antojo. La Romareda estaba perdiendo la paciencia. Un gol de Giuliano anulado por claro fuera de juego y la enésima demostración de fragilidad de un Zaragoza al que solo le faltaba echarse a llorar encendían a una grada que no esperó más para volver a pedir la cabeza de Carcedo, que reaccionó con un triple cambio (Gueye, Zapater y Francho) con más pinta de gesto hacia la galería que de decisión convencida. Pero el desbarajuste continuaba y la sensación era que al Andorra, que no amplió ventaja por un fuera de juego justo de Bakis que acabó en gol, solo le podía separar del triunfo su miedo a ganar. El Zaragoza, por su parte, lleva mucho tiempo mostrando su pavor a la derrota que, sin embargo, pudo evitar en los últimos minutos. Gueye y sobre todo Giuliano, en un mano a mano con Lizoain tras un gran servicio de Zapater, no encontraron el gol que sí halló Carlitos tras la enésima diablura de Alti, que prendió fuego a una Romareda que hacía tiempo que echaba humo y que clamó contra Carcedo y Torecilla, personajes principales del macabro cuento. Un infierno en Todos los Santos. Otra vez. R. Zaragoza: Cristian Alvarez; Larrazábal, Francés, Lluís López, Gabi Fuentes; Manu Molina (Zapater, m.68), Petrovic (Eugeni, min.46), Jaume Grau (Francho, m.68); Vada (Gueye, m.68), Giuliano Simeone y Mollejo (Puche, m.82). Andorra: Lizoain; Pastor (Adri, m.86), Alende, Mika Mármol, Pampín; Molina, Aguado (Jandro, m.78), Moha (Hevel, m.64); Alti, Bakis (Carlos Martínez, 86) y Valera (Albanis, m.64). Goles: 0-1, M.46+: Bakis. 0-2, M.91: Carlos Martínez. Arbitro: Rafael Sánchez (Comité Murciano). Amonestó a Francés y Mollejo, del equipo local, y a Bakis y Adri, del visitante. Incidencias: partido correspondiente a la decimocuarta jornada disputado en el estadio La Romareda ante 20.846 espectadores.