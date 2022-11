Carcedo: "Estaría igual de enfadado que los zaragocistas"

Mantiene un discurso tan educado como exento de emoción y pasión, pero el caso es que Juan Carlos Carcedo lleva semanas con el runrún del despido y con la grada en varios partidos pidiendo su salida del Real Zaragoza. “Estaría igual de enfadado que los zaragocistas, es entendible su reacción, sé que nos quieren ver ganar en La Romareda y que el equipo esté más arriba”, asegura, manteniendo esa flema y tranquilidad, la que asegura que le transmiten Sanllehí y Torrecilla, aunque el segundo también anda en el alambre, incluso de salida más factible de la dirección deportiva que el entrenador en los próximos días: “Hablamos constantemente, la comunicación sigue fluida y mi sensación y el sentimiento son las mismas de siempre”.

"Hay que trabajar, insistir, transmitir tranquilidad y que los futbolistas confíen y crean en ti. Cuando uno trabaja y es profesional solo puede levantar la cabeza y seguir insistiendo, no hay más”

Sin embargo, el fútbol no para y una nueva derrota en Vitoria, la proximidad del parón por la Copa y recibir en La Romareda al Málaga abren un escenario de posible relevo que Carcedo ya conoce y que aguanta con la misma tranquilidad, por más que se le insista en si se juega de nuevo su puesto. “Es que este es el mundo del entrenador, tenemos que intentar transmitir tranquilidad y que los jugadores vean que estamos en un camino. Los técnicos nunca sabemos cuánto tiempo vamos a estar, pero hay que trabajar, insistir, que los futbolistas confíen y crean en ti. Somos unos privilegiados en nuestra profesión, pero también sabemos de esa realidad y cuando uno trabaja y es profesional solo puede levantar la cabeza y seguir insistiendo, no hay más”, sentencia, con un análisis de un comienzo de Liga del que no está satisfecho y que precisamente le hace estar bajo la lupa del cese. “Satisfecho con el rendimiento no estamos, deseábamos y teníamos que estar más arriba. Estoy satisfecho de cómo los jugadores trabajan y de la unión y energía que hay, pero los resultados no solo los que queremos ni los que quiere la afición”.

“Es muy importante manejar las áreas, nos está faltando un poco la eficacia. Y tengo más preocupación por no encajar gol en estrategia defensiva"

Toca visitar Mendizorroza, a un Alavés poderoso por presupuesto y por rendimiento y Carcedo espera “un partido competido, ellos son fuertes en casa y llevan una racha que no es fácil ganarles. Conozco bien Mendizorroza, sé cómo trabaja Luis (García Plaza) en los equipos y la experiencia que tiene. Ellos tienen jugadores de mucha pegada, fuertes en la estrategia, con calidad, hay que intentar contrarrestarles y hacerles daño para conseguir tres puntos que nos ayudarían muchísimo”, asevera, con la mirada puesta en los déficits de su equipo, porque, tanto en su poca pegada como en la debilidad que está mostrando a balón parado, donde ha encajado cuatro de los últimos 6 tantos. “Es muy importante manejar las áreas, nos está faltando un poco la eficacia. Y tengo más preocupación por no encajar gol en estrategia defensiva, que últimamente llevamos varios partidos que eso nos ha hecho no poder conseguir los puntos”.

Los tres centrales

Su Zaragoza tan irregular, ya fue capaz de ganar en Ponferrada o en Tenerife y “nos vemos capacitados para hacerlo bien y conseguir la victoria” en Vitoria, en un partido donde es factible que mantenga los tres centrales que ha enseñado como dibujo en el Heliodoro, con éxito, y ante el Andorra, con fracaso.:“El equipo se ha acostumbrado a ambas ideas, a jugar con tres atrás o con cuatro, es algo que te permite tener jugadores del perfil de Jaume o 'Petro'. La interpretación de los sistemas es más importante que el dibujo en sí y es una opción que sigamos con ese plan”.

También lo aseguró antes de jugar ante el Andorra y no tocó el once, aunque esta vez sí parece obligado a que haya rotaciones tras jugar el martes. “Habrá, evidentemente. Hay jugadores que lo merecen, es un día menos de descanso y necesitamos gente fresca que nos pueda aportar algo diferente y energía. Puede ser que haya más cambios”, reflejó. Y uno de ellos apunta a ser Jair, fijo hasta hace poco y suplente en las dos últimas jornadas, pero “el motivo de que no lo haya hecho ahora es hay competencia en el equipo. Es una posibilidad que juegue y estoy contento con su rendimiento”.



Sin arriesgar con Bermejo, que es baja segura Carcedo confirmó, tal y como contó este diario, que la idea con Bermejo es no forzar su regreso en Vitoria, porque “no sé si es un poco justo para que vaya, es posible que no lo haga para evitar una recaída”, dice el entrenador tras la distensión muscular en el abductor que el jugador sufrió en Granada y que ya le hizo perderse los duelos ante el Tenerife y el Andorra. En principio, no va a estar en Vitoria, de hecho este jueves ni ha entrenado con el grupo, y apunta a volver en la Copa. Azón es la otra baja confirmada por la rotura de fibras en el bíceps femoral que tuvo ante el Villarreal, lo que apunta a justificar que Guillem Naranjo, delantero del Aragón, repita citación como en Tenerife, algo más que catible. “Tenemos que mejorar en el aspecto ofensivo, hay una plantilla amplia pero puede ser una posibilidad”.

Mucho menos ha jugado Gueye, la gran apuesta ofensiva en los fichajes y solo titular en dos partidos, ante Villarreal B y Granada. “Está cada vez mejor, pero no es fácil esa adaptación desde otra Liga, entrar en la dinámica. Estamos contentos con él, tenemos confianza absoluta y esperemos que al final nos pueda ayudar”, indica el míster riojano, que insiste en el mensaje sobre el punta senegalés en el proceso de adaptación que ya dura dos meses y que también vive Jairo Quinteros que aún no ha debutado y que ni parece una alternativa real en la defensa por lo mostrado por ahora por el entrenador. “Todos los jugadores que están tienen posibilidades. Vino más tarde y tuvo alguna lesión tras venir con la selección. La de central es una de las posiciones donde más competencia hay y que más contento estoy”, se justifica.

Sin idea de Igbekeme

Mientras, Carcedo asegura no pensar en James Igbekeme, que ha regresado ya de su cesión al Columbus en la MLS, aunque esta expira el 31 de diciembre y con el que la idea es rescindir su contrato, que acaba en junio, algo que el propio entrenador deja entrever. “Me centro en lo que tengo, sé que está por aquí y sé de las posibilidades que hay con él, pero solo miro a sacar el máximo rendimiento a la plantilla actual. No es un tema que tenga en la mente”.