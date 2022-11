Con los mismos 23 jugadores que Carcedo convocó para el partido ante el Andorra viaja esta tarde a Vitoria para medirse el viernes al Alavés. No hay novedades en la expedición zaragocista porque el técnico ya había asegurado por la mañana que era muy posible que no arriesgara con Bermejo. La decisión con el mediapunta ya estaba tomada entonces, porque no se quiere arriesgar con la distensión en el aductor izquierdo que sufrió ante el Granada, por lo que su retorno llegará en la Copa ante el Diocesano el domingo 13.

Carcedo: "Estaría igual de enfadado que los zaragocistas" Sin Bermejo va el Zaragoza a Vitoria y sin Iván Azón, que todavía no ha vuelto al grupo tras la lesión, una rotura de fibras en el bíceps femoral, que sufrió ante el Villarreal B y que ni siquiera ha vuelto al grupo. Ya se ha perdido los choques ante el Granada, el Tenerife, el Andorra y el de mañana ante el Alavés. Su retorno apunta ante el Málaga el 19 de noviembre. Así, Carcedo tampoco ha optado por llevarse a Guillem Naranjo, el ariete del filial que estuvo en el Heliodoro, sin debutar, y solo va con dos delanteros, Giuliano Simeone y Pape Makthar Gueye. 👥 ¡Estos son los jugadores convocados por @Carcedo14 para el #AlavésRealZaragoza! #DefendiendoAlLeón 🦁 pic.twitter.com/yVD6Du7TOR — Real Zaragoza 🦁🤍💙 (@RealZaragoza) 3 de noviembre de 2022 Vigaray, que ha entrado puntualmente en alguna citación tras más de 16 meses lesionado, es la otra ausencia de una lista en la que Carcedo solo se lleva a dos porteros y no viaja Rebollo, portero del Aragón.