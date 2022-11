Viene el coco. La previa del Alavés-Real Zaragoza

Asoma el verdugo hacha en mano y oliendo sangre. El partido que enfrenta este viernes (21.00 horas) al Real Zaragoza con el Alavés amenaza con llevarse por delante no solo a un equipo aragonés de nuevo reducido tras el batacazo ante el Andorra, sino al entrenador y, sobre todo, al director deportivo, cuyas horas en el cargo están contadas. Viene el coco para Miguel Torrecilla, que, muy probablemente, ejercerá en Mendizorroroza por última vez como trabajador del club. Su salida está decidida, Solo falta ponerle fecha.

También Carcedo acude a la cita con la soga al cuello, El entrenador del Real Zaragoza lleva tiempo haciendo piruetas sobre un alambre cada vez más desgastado y que cada vez aguanta menos el peso del riojano, cuya figura ha sufrido un enorme desgaste para el zaragocismo en los últimos tiempos. Con semejante panorama se presenta el equipo blanquillo a medirse ante uno de los ogros de la categoría. El Alavés, tan firme en casa como errático fuera, espera a los aragoneses consciente de que la presa está herida y que eso, en principio, le hace más vulnerable.

Es la crisis de cada temporada para un Zaragoza incapaz de adquirir esa regularidad tan ansiada como lejana. A una victoria solvente en Tenerife le sucede una caída en barrena ante un recién ascendido que, para más inri, le bailó ante los suyos en una Romareda que ya no puede más ante tantas afrentas. Los del Principado jugaron más y mejor. Más bonito y más práctico, ahora que es tiempo de debates acerca de la relación entre el pragmatismo y la estética. Ni una cosa ni otra, en todo caso, lucen en un Zaragoza que, a estas alturas, no transmite otra cosa que confusión, desorientación y una insoportable irregularidad. De momento, se ha librado de caer al fondo del pozo, pero el asidero al que permanece aferrado está tan desgastado como la fe del zaragocismo.

Así que, con Torrecilla en la picota, Carcedo en jaque y Sanllehí, director general de la entidad, preparando finiquitos, viene el coco para un Zaragoza en el que se acumulan las incógnitas y las certezas se esfuman. También en torno a la alineación y al sistema elegido por el técnico para plantar cara a un oponente imponente en apariencia y que, al contrario que la escuadra aragonesa, camufla a la perfección sus carencias, pocas por cierto, en su feudo.

Tres centrales

No está claro siquiera si Carcedo repetirá con esos tres centrales que hicieron fruncir el ceño a La Romareda el pasado martes después de que el entrenador apostara por su continuidad tras el excelente resultado en el Heliodoro. En principio, la talla del oponente invita a pensar en que Petrovic seguirá incrustado entre los dos ejes, si bien parece muy posible que Jair recupere el puesto en el que ya no es indiscutible. Lluís López o Francés se quedarían en el banquillo. O no. Porque puede que jueguen los tres y no el serbio. Gámez, también suplente en las dos últimas citas, también cuenta con serias opciones de recuperar el lateral diestro.

También hay dudas en una medular en la que solo Zapater, que aún no ha sido titular, va a más. El resto se va diluyendo a la misma velocidad que la esperanza en una temporada ya no buena, sino tranquila. Es en esta zona donde el Zaragoza sigue esperando una buena versión de efectivos llamados a ser esenciales y cuyo rendimiento se sitúa demasiado lejos de un nivel aceptable. Es el caso de Manu Molina, cuya ingente cantidad de trabajo es directamente proporcional a su desacierto. Francho, también en plena búsqueda de sí mismo, emerge como alternativa junto al mencionado Zapater, uno de los pocos que se está gastando el puesto. Grau, pese a no estar en su mejor momento, parece insustituible para Carcedo. Como Vada, héroe en Tenerife y villano ante el Andorra, o Giuliano, seguramente el mejor jugador del Zaragoza.

No es el caso de Mollejo, que solo ha aparecido a cuentagotas. Ni Gueye, del que preocupa mucho más lo que se intuye que lo poco que se ve. El africano, en todo caso, podría tener su oportunidad esta vez, si bien la no inclusión de Naranjo en la convocatoria reduce considerablemente sus opciones habida cuenta del gusto de Carcedo por dejar un punta en el banquillo como alternativa. Azón y Bermejo siguen siendo baja.

Luis García Plaza, por su parte, no podrá contar con Xeber Alkain, expulsado en El Sardinero, ni con los lesionados Mamadou Sylla y Aleksandar Sedlar. Pero, con todo, el Alavés se antoja un coco malvado y cruel, como el verdugo que asoma ya con paso firme.