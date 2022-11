Un entrenador 'low cost' y tres opciones para director deportivo

El Real Zaragoza hace semanas que trabaja en la llegada de un nuevo director deportivo y también ha escuchado ofrecimientos y tomado nota de los entrenadores, aunque ya ha habido alguna negociación directa para el banquillo acabada en fracaso y otras que se han caído por las altas pretensiones de los candidatos a relevar a Carcedo. De hecho, el club aragonés está moviéndose en unas cifras para fichar a un entrenador que rondan el mínimo salarial de los técnicos en Segunda, unos 150.000 euros brutos, por lo que eso rompe de cuajo muchas posibilidades de técnicos con más cartel. Mientras, para la dirección deportiva hay ahora mismo tres candidatos para el puesto, uno de ellos es Juanan Pérez Cabrero, ya desvelado por ese diario, y la decisión también se va a tomar en breve porque la salida de Miguel Torrecilla está solo a expensas de la comunicación oficial de la misma.

Sanllehí ha escuchado ofrecimientos de entrenadores desde la debacle contra el Lugo en la cuarta jornada, pero lo cierto es que su voluntad ha sido la de mantener a Juan Carlos Carcedo todo lo que sea posible, porque es una apuesta personal suya, ya que coincidieron en el Arsenal con Emery, y porque además su despido es muy elevado, con dos años de contrato a razón de unos 350.000 euros cada uno. El perfil buscado es un técnico joven, que no lleve mil batallas en Segunda aunque sí conozca la categoría o al menos el fútbol español y que se adapte a los parámetros económicos mucho más modestos que se vislumbran ahora con respecto a los de Carcedo, el entrenador mejor pagado de la historia reciente del Zaragoza, de esta etapa en Segunda.

Candidatos caídos

No se podía adaptar en ningún caso Álvaro Cervera en su día, ahora en el Oviedo, ni lo pueden hacer otros técnicos que han pisado Primera hace relativamente poco tiempo, como Fran Escribá o Paco López. El relevo tiene que tener otras connotaciones económicas, aunque el Zaragoza mantiene su poder de seducción y muchos entrenadores lo ven como un escaparate. Con Pablo Machín, por ejemplo, no se ha hablado, pero sí encajaría, y tampoco directamente aún con Paco Jémez, que tan cerca estuvo de venir antes de que JIM lo hiciera en diciembre de 2020. Un entrenador que es muy cercano al Fondo Ares y al Atlético de Madrid es Veljko Paunovic, un candidato que ya no es tal. Con él, pesó en mayo pasado que no hubiera dirigido en España, ya que lo ha hecho en la Championship, en el Reading, y en la MLS, pero hace unos días ha dado el sí a Fernando Hierro para tomar las riendas del Chivas de Guadalajara mexicano.

En el orden lógico establecido por Sanllehí, la salida de Torrecilla se vislumbraba en las últimas semanas antes que la de Carcedo para que fuera el consenso con el nuevo director deportivo el que marcara el candidato en caso de que la situación se tornara en insostenible. Por eso, la nueva propiedad en general y el director general ejecutivo en particular llevan ya días trabajando en el nuevo encargado de la parcela deportiva y la lista se ha reducido a tres candidatos, sin que se contemple, o al menos una teoría, una reestructuración de ese departamento y la llegada de un jefe de Fútbol, papel que Sanllehí hacía en el Barcelona o en el Arsenal.

El currículum de Juanan

Uno de los tres con opciones es Juanan Pérez, que ya estuvo en la terna para sustituir a Lalo Arantegui antes de la llegada de Torrecilla. Fue ojeador de Osasuna en Madrid, luego trabajó a las órdenes de Ángel Martín González en Pamplona y en 2013, tras dejar el club navarro, entró en el Atlético, donde realizó labores como jefe de ojeadores y en la cantera tres años. Fue segundo de Torrecilla en el Betis una temporada y de Martín González en el Getafe durante dos años.

Con su candidatura hay dos más. No es la de Juan Carlos Cordero, al que se le ha sondeado, pero no se va a mover del Tenerife, que le haría recurrir a la cláusula de desenganche si quiere salir, algo que no va a suceder. Cordero, por cierto, estuvo el viernes en el palco de Mendizorroza, aunque solo porque el Tenerife se mide en próximas fechas al Alavés y la expedición isleña estaba en Burgos, donde ha ganado esta tarde. Rubén Reyes se va a quedar en el Getafe tras rechazar regresar al Oviedo y Fernando Soriano fue un nombre puesto encima de la mesa por uno de los consejeros del Zaragoza, aunque no se ha hablado de momento con él y no parece que la vía del excentrocampista y que estuvo en los despachos del Ibiza tenga opciones. Con Loren Juarros, que trabajó diez años en la Real Sociedad, hasta 2018, no se ha conversado de forma directa todavía, aunque puede estar entre las posibilidades.

El director deportivo y el entrenador que lleguen tendrán que afrontar unos cambios en la plantilla para los que no hay demasiado espacio físico, ya que solo queda una ficha libre, y sobre todo margen económico, con la prioridad de traer como mínimo un extremo y otro futbolista ofensivo. Sanllehí habló al acabar el verano de una pequeña cantidad dentro del límite salarial de 10,1 millones, el más alto de la historia en esta etapa en Segunda y el séptimo en esta categoría de plata, y lo es, en lo concerniente a la tesorería disponible.

Así, las salidas se presentan como la palanca más factible, o la única, porque la nueva propiedad no tiene previsto más inversiones directas tras los en torno 26 millones que han destinado a ampliaciones de capital (21 en total en las dos hechas, de 14,6 y 6,4) y la compra de acciones. Una opción descartada es el patrocinio o espónsor de empresas vinculadas a los nuevos propietarios, ya que LaLiga, como se lo dejó claro en su día a Turki Al-Sheikh en el Almería.