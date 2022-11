El regreso de Generelo al Real Zaragoza. El humilde servidor

David Generelo casi siempre sonríe. Es un rasgo inherente a la personalidad amable y al carácter tranquilo del pacense, que a sus 40 años, vuelve a Zaragoza para ayudar a Escribá en el rescate de un equipo al que llegó desde su Badajoz natal a los 17 años y en el que permaneció hasta 2009, con solo un paréntesis por su cesión al Nástic en la 2006-2007.

Generelo ha conocido al Real Zaragoza en todo tipo de situaciones. Ha ascendido con él y también ha bajado. Conquistó títulos (dos: la Copa del Rey de 2004 en Montjuic ante el Real Madrid y la Supercopa de España posterior frente al Valencia), jugó en Europa y anotó diez tantos en los 126 partidos que jugó con el escudo del león.

Como futbolista, el extremeño destacaba por su inteligencia, potente zancada y un poderoso disparo lejano, como aquel inolvidable misil que acaparó portadas bajo una lluvia incesante y sobre un terreno de juego impracticable en diciembre de 2004 ante el Dnipro en partido de Copa de la UEFA. Hay quien dice, incluso, que Generelo solo sabía marcar golazos.

Pero toda esa potencia que el pacense mostraba en el rectángulo de juego se transformaba en calidez y cierta dosis de timidez fuera de él. Generelo era un chico muy querido en el vestuario, donde jamás se dio a entender. De hecho, sus declaraciones siempre se envolvieron en autocrítica. «Si no juego más es por mi culpa», dijo a las órdenes de Marcelino, al que Agapito encomendó la misión de volver a Primera en la 2008-2009.

Cercano y humilde

Esa cercanía y humildad también han presidido su periplo en los banquillos. Incluso tras el mal trago en su única experiencia como primer entrenador. Fue en el Oviedo, donde había colgado las botas como jugador, y en el que se le encomendó la tarea de sustituir a Sergio Egea en la 2005-06, pero no salió bien. De hecho, todo el cariño acumulado entre la afición carbayona mientras fue futbolista se transformó en enfado y reproche por aquel frustrado intento de ascenso que apenas duró 13 partidos. «No di el nivel que la gente esperaba y lo que más siento es no haber cumplido las expectativas que se habían generado conmigo», dijo entonces Generelo.

Vuelve ahora el extremeño a una tierra de la que se siente parte. Ya regresó en la 16-17 para acompañar a Javi Suárez (con el que ahora vuelve a coincidir) en el cuerpo técnico del filial tras la promoción del entonces entrenador, César Láinez, al primer equipo para salvarlo del descenso.

El ascenso del Aragón a Segunda B contribuyó decisivamente a que Generelo continuara en el club, que puso en sus manos el Liga Nacional Juvenil. Ahí destacaba ya un chaval menudo, más bien flaquito y con madera de líder: Francho Serrano. «Enseguida te das cuenta de que era diferente. Tenía muchas ganas de aprender y de ser futbolista. Me dijeron que tenía alma de capitán y que debía serlo porque siempre estaba pendiente de todo, ayudaba mucho a sus compañeros y era un líder de los que predican con el ejemplo. No es un diez en nada, pero es un portento», aseguró Generelo a este diario en un reportaje publicado en enero de 2021. «Apostaba por que acabaría en el primer equipo y siendo importante, pero es que lo ha hecho muy rápido. Llegar y que te den la oportunidad pasa a menudo, pero lo más difícil es mantenerse y tener un rendimiento alto. Y él lo ha hecho. Es un ejemplo de madurez, tiene margen de mejora y va a seguir creciendo porque no tiene techo», añadía la que es desde hace años la mano derecha de Escribá.

Los que han estado a sus órdenes destacan su gran trato con el futbolista, con el que le gusta dialogar permanentemente y mostrar su cercanía. Generelo, un tipo educado y tranquilo, muestra una dedicación absoluta hacia el fútbol, por el que siente pasión y devoción y, sobre todo, es consciente de dónde está y lo que se le exige. Siempre lo ha sido.