Seriedad para comenzar

Casi todos los estrenos en un banquillo, por mucho que la llegada de un entrenador suponga la apertura de las ventanas y que entre aire nuevo, con opciones de cambio para los que no juegan y el deseo de mantener el puesto para los titulares, están rodeados de situaciones de crisis y la llegada de Fran Escribá al Real Zaragoza no es una excepción, con el equipo solo dos puntos por encima del descenso. No es además el técnico valenciano, tranquilo y pausado, el adalid de las sonrisas y por eso la primera sesión de entrenamiento con el nuevo preparador zaragocista estuvo presidida por los rostros serios, rodeados de una ligera neblina que aún le daba más aire solemne al recién llegado.

"El Real Zaragoza acierta totalmente" Tras las presentaciones en el interior del vestuario, con Raúl Sanllehí, director general y responsable deportivo de facto ahora mismo, siendo el encargado de las mismas con la plantilla y el diálogo en el interior, los jugadores y el nuevo cuerpo técnico saltaron al césped pasadas las 10.30 horas. Antes también había estado por la Ciudad Deportiva, Emilio Larraz, técnico del Deportivo Aragón y que el lunes dirigió la sesión, pero en el comienzo del trabajo el desfile de los jugadores fue precediendo a la salida del nuevo cuerpo técnico, aunque David Generelo lo había hecho unos minutos antes. El excentrocampista regresa a casa, a la que le vio como jugador diez años, coincidiendo con Zapater en cinco de ellos, un saludo más que especial en el día de hoy, y como segundo de Javi Suárez en el filial y de técnico del juvenil de Liga Nacional. Poco más de tres minutos duró la charla de Escribá con la plantilla, de la que ya conoce previamente a Vigaray, con el que estuvo en el Getafe, solo para darles a conocer el trabajo de ese día y poco más. El entrenador valenciano, papeles en mano, pasó entonces aun segundo plano, con Julen Masach, su preparador físico, siendo el encargado de la parte inicial de la sesión. Con Cristian Álvarez, con una fractura del codo y que se entrenó en el gimnasio, e Iván Azón, que está en la parte final de la rehabilitación de su lesión en el biceps femoral y al que se espera como agua de mayo ante el Málaga, al margen tras la charla inicial, el técnico mantuvo a Marcos Luna, del Aragón y habitual del primer equipo, en la sesión, lo mismo que llamó a Calavia para hacer trío de guardametas con Ratón y Rebollo. En total, 23 jugadores y tres porteros sobre el césped del campo central de la Ciudad Deportiva. La cercanía entre Javi Suárez y Generelo, amigos y compañeros también en el cuerpo técnico del Aragón, se hizo notar desde el principio, mientras Escribá, tras charlar con Ireneo de los Mártires, contemplaba el trabajo de sus futbolistas a la espera de que llegara la parte táctica. Los rondos, con el propio Generelo y Javi Suárez entrando en ellos, porque lo cierto es que el excentrocampista pacense está casi con pinta para jugar, fueron el momento de la salida de Raúl Sanllehí, solo y pensativo, para contemplar un entrenamiento, el primero de la era de Fran Escribá.