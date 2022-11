Marcos Luna, tras renovar con el Real Zaragoza: "No creo que haya un chaval joven más feliz que yo"

Haciendo gala de una enorme madurez y profesionalidad delante del micrófono, Marcos Luna valoró su renovación con el Real Zaragoza hasta 2026. "Ya dije en pretemporada que estar ahí era un sueño, el debut con el primer equipo fue un sueño y firmar este contrato es el sueño completo. No creo que haya un chaval joven más feliz que yo", señaló el canterano, que no ha querido oír otros cantos de sirena desde que el club le propuso la ampliación de su contrato.

"En verano siempre llegan ofertas de canteras importantes, pero mi idea era siempre quedarme aquí y cuando me lo ofrecieron ya en la pretemporada no escuché nada más. Mi idea era quedarme en el club de mi vida", explica el lateral. Como su idea era tan clara, el acuerdo era sencillo. "El club desde la pretemporada me está ofreciendo el contrato y como desde el primer momento mi idea es quedarme, no hubo problema. La gestión de la renovación se hizo con el director deportivo anterior, claro", añade.

No todos los canteranos pasan directamente y se quedan siempre en el primer equipo, algunos salen cedidos en busca de minutos. Es una posibilidad para Luna, pero no su deseo. "El club debe guiar de la manera más adecuada los pasos de cada uno, pero mi idea es quedarme y hacerme un hueco en el primer equipo, quiero quedarme y ganarme el puesto", dice convencido.

Luna es uno más de la larga lista de cantearnos renovados en los últimos meses. "El club da oportunidades a los canteranos. Azón, Francho, Francés... son ahora mismo los baluartes del club. Desde el primer momento se dijo que había una apuesta por la cantera y eso está dando sus resultados", explica.

El zaragozano quiere quedarse y ganarse un puesto de lateral, si es posible. "En juveniles siempre he jugado de lateral y pienso que es donde más puedo rendir por los años que he jugado en ese puesto, pero luego cada entrenador decide dónde ponerte y cómo sacar el mayor rendimiento de cada uno", señala.

Un entrenador que ahora será diferente al que le dio la alternativa, Juan Carlos Carcedo. Luna ha vivido su primera experiencia de cambio de técnico. "Es un mal trago, porque el cuerpo técnico que encabezaba Juan Carlos Carcedo vino con tanta ambición y profesionalidad que da pena que no salieran las cosas. Es la primera vez que lo vivo pero esto es el fútbol y pasa mucho, por desgracia. Fran (Escribá) nos transmite tranquilidad, que quedan muchos meses de competición y que confía plenamente en la plantilla, que vayamos poco a poco. Ahora nos espera el Diocesano en la Copa y luego frente al Málaga en casa iremos a intentar conseguir la victoria", apunta Luna.

El canterano ha vivido un ascenso muy rápido que intenta asumir con madurez y con los pies en el suelo. "El año pasado estaba en juveniles y ahora en el primer equipo. Ha sido muy rápido y hay que saber adaptarse y afrontarlo con madurez", dice sereno y sin preocuparse por si algún día debe jugar con el Aragón. "Estar en el primer equipo siempre es un premio pero cuando toque ir con el filial me lo tomaré con la mayor alegría por poder coger minutos de juego", asegura.