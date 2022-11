Vigaray, ahora o nunca

Desde el 23 de mayo de 2021 ante el Mallorca no juega un partido oficial Vigaray, para el que la llegada de Fran Escribá al banquillo apunta a suponer un cambio radical en su situación, el examen definitivo que confirme que está para volver al fútbol de élite tras casi 18 meses sin jugar un partido encuentro. En este sentido, el duelo de este domingo ante el Diocesano en Copa se presenta como una posibilidad real de que tenga el lateral derecho madrileño sus primeros minutos de fútbol después de su eterna lesión. Es el paso que le falta para saber si esta lesión a sus 28 años le retira del fútbol o tiene la oportunidad de volver a ser el que fue.

La sensación, la de tener minutos en Copa, es la que tiene el entorno del futbolista, al que Escribá además conoce muy bien, ya que comparten desde hace tiempo agencia de representación y ambos estuvieron en el Getafe en la 15-16, cuando el nuevo entrenador zaragocista aguantó 32 jornadas en el Coliseum antes de ser relevado por Esnáider en una temporada que acabó en descenso getafeño. En aquella campaña, Vigaray jugó como titular en 9 jornadas de Liga de esas 32 con el entrenador valenciano, con la competencia que suponía para su puesto de Damián Suárez. Además, también disputó la ida de la primera ronda copera ante el Rayo. En total, 10 encuentros con Escribá como jugador azulón.

En los últimos meses Vigaray, que en los entrenamientos no tiene molestias ni se le hincha la rodilla, ha estado completando las sesiones a las órdenes de Carcedo. En pretemporada, comenzó al mismo nivel que el resto, pero un golpe en la rodilla izquierda, la no operada, le dejó fuera de la preparación en Boltaña y de los amistosos de preparación, pero desde mediados de agosto ha entrenado con el grupo. En verano, cerró una ampliación unilateral de su contrato hasta 2024, ya que su vínculo acababa en 2023, que depende del club, que es el que decidirá si ejecutarla o no, y que a la SAD le sirvió, como en el caso de Larra, para rebajar el gasto salarial de la plantilla.

Ante el juvenil

Carcedo le incluyó en tres citaciones, la primera ante el Eibar el 3 de octubre y después ante el Villarreal B y el Granada, pero el técnico riojano no le ofreció la ocasión de volver. Le dio minutos en el partido de entrenamiento ante el juvenil el 29 de septiembre, ya que jugó toda la segunda parte, y las sensaciones que transmitió esa mañana a los que presenciaron el encuentro fueron buenas, de estar en el camino para volver, algo que durante algunos momentos de la temporada pasada no estuvo nada claro.

En muchas pruebas con Carcedo en los entrenamientos Vigaray, lateral derecho, trabajaba como central, sobre todo en las semanas en las que Jairo Quinteros estuvo de baja por una rotura muscular.

Además, en muchas pruebas en los entrenamientos con Carcedo, Vigaray, lateral derecho, trabajaba como central, sobre todo en las semanas en las que Jairo Quinteros estuvo de baja por una rotura muscular. Lo cierto es que el exentrenador zaragocista no le dio minutos y su apuesta inicial en la temporada fue Fran Gámez, aunque Larra también tuvo varios partidos de titular en el lateral, mientras que Marcos Luna debutó con el riojano en el primer equipo. Sin embargo, Vigaray se quedó sin jugar, cuando en la 19-20 demostró que si las lesiones le respetan puede ser un lateral diferencial en la categoría.

Pero las lesiones no le han respetado en el Zaragoza. Pero los problemas en la musculatura isquiotibial se sucedieron y a final de la temporada 20-21 llegó esa dolencia en la rodilla derecha. A duras penas acabó el curso por su papel clave en la defensa en esa permanencia, pero ya no jugó en el último partido de Liga, ante el Leganés, con el equipo ya salvado. Fue sometido a una artroscopia en julio de 2021 y se le operó en el cartílago de la articulación en septiembre de ese año.

El lateral no ha perdido la fe en un tiempo muy duro. Tras la operación de septiembre de 2021, consistente en un cultivo celular (entre 20 y 30 millones) que se implanta en el cartílago dañado para acelerar los procesos de recuperación y que sirven como medicamento, volvió trabajando primero en la rehabilitación hasta diciembre en Getafe, en un centro privado, después en la Ciudad Deportiva en solitario hasta abril de este año y después ya con el grupo. En esa rodilla derecha sufrió a finales de 2017 y cuando estaba en el Alavés un edema óseo que le dejó fuera casi nueve meses.