La Copa de la nueva era

Vitoria dibujó un nuevo escenario en el Real Zaragoza, en el que Raúl Sanllehí abrió de par en par las puertas a Juan Carlos Carcedo y Miguel Torrecilla, dos salidas que la grada ya había pedido a voz en grito a la nueva propiedad y, a la espera de otro director deportivo que el hombre fuerte de Real Z LLC asegura que se quiere tomar con calma, con entrevistas y muchas idas y venidas de por medio, el Zaragoza encontró en Fran Escribá a un patrón del vuelo del equipo, rasante y lejano a lo que se esperaba cuando la nueva era aterrizó el Zaragoza. En medio de ese panorama de cambios y poca, por no decir nula, capacidad de asumir errores llega ante el Diocesano de Cáceres (12.00 horas. Aragón TV) la primera eliminatoria de la Copa para el Zaragoza, un torneo que en su larga etapa en Segunda ha sido un problema más que otra cosa después de que en su historia le dio noches de gloria y 6 títulos.

El Zaragoza se ha hecho grande por muchos motivos en su historia, pero en la Copa ha escrito páginas de oro, noches de vino y rosas, de gestas y títulos y de días de felicidad que están tan alejados de la prosaica realidad actual. Ahora, toca rendir visita a un Diocesano recién ascendido a Segunda RFEF y enemigo en un torneo del KO que en estas primeras rondas es fuente de sofocos muchas veces para los equipos profesionales, aunque el Zaragoza al menos ha regateado ese sopapo inicial desde la 16-17. Con todo y aunque la historia guarde recuerdos imborrables, la Copa estorba en Segunda, más aún cuando el Zaragoza la dirime en plena crisis y con 2 puntos de renta con el descenso.

El partido es envenenado en el estreno de Escribá, nuevo conductor del equipo y con ideas y expresiones que golean a lo expuesto por Carcedo, al que le vinieron grande el cargo y la confianza de Sanllehí. Sabe el técnico valenciano que pasar la eliminatoria se verá como la señal del deber cumplido y que la eliminación supondría un batacazo tremendo en la moral de un grupo que la tiene cogida entre alfileres. Obviamente, el partido clave en la situación actual es el del colista Málaga en La Romareda el próximo sábado (21.00 horas), pero el técnico es consciente de que nada estimula más a un grupo hundido que las victorias y que empezar con buen pie su andadura en el Zaragoza es clave.

Lo es para cambiar la dinámica, para reforzar las primeras ideas, para generar confianza en un grupo hundido y también para marcar un giro con la anterior etapa. La Copa, tristemente y por el actual formato, que da más facilidades a los equipos de la élite y que prima que a las últimas rondas lleguen ellos, está en otro escalón de importancia para el Zaragoza. Su escenario en otros años ha sido una fuente de rotaciones, pero en esta ocasión es sobre todo un estímulo anímico.

Así lo entendió JIM en diciembre de 2020 cuando cogió a un grupo hundido y en descenso para tomar el bus rumbo a Torrelavega y superar a la Gimnástica y tres días después logró un triunfo vital en casa ante el Lugo. Ese es el espejo que debe mirar Fran Escribá, de discurso claro y mucho más directo que Carcedo, de experiencia más amplia y que sabe que este Zaragoza supone un reto tras muchos de experiencia en la élite y después de lograr el ascenso en su único paso por Segunda, con el Elche en la 12-13.

Portería y cambios

El técnico valenciano ya anunció que se toma el partido como si fuera de Liga, consciente de que más que el torneo copero, tan lejano en las rondas decisivas, lo que hay sobre la mesa es la reactivación anímica del grupo. Llega al municipal de Arroyo de la Luz, escenario del choque porque la RFEF no autorizó los campos federativos de Cáceres, el lugar habitual del Diocesano, con un vestuario tocado y sin confianza, sin el arquero titular, por la lesión en el codo sufrida por Cristian. Debe decidir entre Ratón, eterno segundo al que este verano no se le dejó irse, y Rebollo, titular en el Deportivo Aragón tras llegar para completar el arco del primer equipo. La sensación es que jugará Ratón, algo que también piensa el gallego, y que mantendrá su puesto ante el Málaga, ya que a Cristian le quedan seis jornadas al menos de baja, porque no se le espera hasta 2023. Escribá anunció ayer que le gustaba rotar en Copa y en Liga al arquero, pero las circunstancias en esta ocasión son diferentes al ser un recién llegado.

El entrenador también avisó que apostaría por lo mejor que él haya visto en sus cinco días de aterrizaje, que la Copa no es un banco de pruebas. Así, resta por ver si recurrirá a su esquema de cabecera, un 4-2-3-1 de su primera época, o si lo cambia por jugar con dos arietes, un 4-4-2, algo que hizo más en el Elche, donde es leyenda y que fue su último club.

Quiere recuperar la mejor versión de Pape Gueye, lo que solo se consigue con goles, le gusta jugar con extremos puros y ahí el Zaragoza no tiene casi nada, porque la estructura de la plantilla y su planificación son casi una pesadilla. Así, Larra y Mollejo o Puche pueden estar en los carriles para tratar de abrir el campo. Bermejo, al que tuvo en el Celta, cuando el madrileño estaba en su filial, es muy de su agrado, pero quizá lo reserve tras regresar de su lesión y en el medio, ante exceso de oferta y de bajas formas, la lógica invita a cambios, quizá con Francho como pareja de Grau, el más intocable de la insustancial y poblada medular.

En todo caso, el once zaragocista, el primero de Escribá, es un enigma en un día histórico para un Diocesano de 250 socios y que pisa por primera vez la Segunda RFEF tras 57 años de vida. Mucho que ganar, también la taquilla del campo en su destierro de Arroyo de la Luz, a 20 kilómetros de Cáceres, con césped artificial casi nuevo y 2.000 espectadores de aforo, y nada que perder, además de olvidarse de su dura realidad en la pelea por el descenso en el grupo 5. El rival, repleto de ilusión, con un oscense, Iván Cabellud, en sus filas y que no tendrá la ocasión de ver a Rastrojo y Bernal, ambos criados en esa cantera y jugadores del Aragón, afronta el duelo repleto de ilusión y el Zaragoza lo hace con el cambio de la nueva era y la obligación de pasar para no aumentar la herida en la moral del grupo. Eso lo sabe Escribá, consciente de que hay mucho más en juego que un pase.

Alineaciones probables

CD Diocesano: Cordero; Manu, Sahuquillo, Varona, Del Valle; Javi González, Assan; Iván Cabellud, Dani Sales, Guerrero y Rayco.

Real Zaragoza: Ratón; Fran Gámez, Francés, Jair, Gabi Fuentes; Jaume Grau, Francho; Larra. Mollejo; Giuliano Simeone y Gueye.

Árbitro: Quintero González (C. Canario)

Incidencias: Municipal de Arroyo de la Luz.

Hora: 12.00