Fran Escribá: "Tenemos que pensar en nosotros y en lo que queremos alcanzar"

Con una claridad de ideas y una manera de exponerlas muy diferentes a las que ofrecía Juan Carlos Carcedo habla Fran Escribá, que seguramente de forma inconsciente dejó una señal clara que su etapa en el Real Zaragoza no tiene nada que ver con la anterior. Si Carcedo vivía a veces demasiado pendiente del enemigo, cambiando ideas y planteamientos en función de si se jugaba contra el Lugo y su poder aéreo, el Andorra y su posesión o el Mirandés y sus transiciones rápidas, por poner algunos ejemplos, el entrenador valenciano puso un lema muy diferente. “Siempre hay que mirar algo al rival, pero mi idea, mi planteamiento, es mirarnos a nosotros mismos, ser lo que queremos ser no solo en este partido sino hasta final de temporada. Tenemos que pensar en ser nosotros y en lo queremos llegar a alcanzar”, asegura antes de su debut este domingo en Copa ante el Diocesano, un choque que se plantea como si fuera de Liga, sin mirar al siguiente y decisivo ante el Málaga en La Romareda.

“El planteamiento y la mentalidad del encuentro es de uno de Liga, con el mismo respeto y el mismo trabajo que haremos para el del Málaga. Si el partido es entre semana por un tema de esfuerzos sí piensas más en esa gestión, pero no es el caso”, asegura Escribá, que no distribuirá minutos ni hará rotaciones más allá de los jugadores que puedan llegar más justos a la cita por un tema físico. “No me lo tomo como un ensayo, es un encuentro muy importante. Siempre digo que utilizo el mejor once para cada partido y no siempre se repite, lo normal es que no sea así. Además, en la Liga puedes solucionar cosas, en la Copa es en un encuentro. Nada de lo que hagamos mañana será pensando en el Málaga”

"He visto confirmado que el grupo es sano y muy bueno. Cuando llegas a un equipo con problemas lo primero es que recuperen la confianza que les ha traído a jugar a un club como este y después que estén tranquilos. Eso es lo que les queremos dar”

El partido llega tras cinco entrenamientos como técnico zaragocista, tiempo para ya conocer mejor a un grupo que “me ha confirmado que es muy bueno a nivel humano y de trabajo. Es un equipo sano, se nota el ambiente interno que hay y que tienen ganas de revertir la situación. Estoy confiado de que así sea y que empiecen mañana”, sentencia un entrenador, que por su experiencia en vestuarios en apuros, así llegó en sus dos anteriores etapas en el banquillo, en el Celta y en el elche, sabe bien los resortes que tocar. “Desde fuera sí que el equipo transmitía que la situación, sobre todo a la gente con menos jerarquía, le superaba. El grupo, cuando llegamos, estaba tocado porque se ha ido un entrenador al que le tenían aprecio. Lo más importante es que el vestuario está comprometido. Cuando llegas a un equipo con problemas lo primero es que recuperen la confianza que les ha traído a jugar a un club como este y después que estén tranquilos. Eso es lo que les queremos dar”.

Duda en la portería

Empezando por ganar a un Diocesano en la primera eliminatoria de Copa del que tiene Escribá la información justa, porque “solo he podido ver dos partidos, los dos fuera de casa. Es un equipo interesante, con gente joven, le da dinamismo y rapidez. Lo hemos visto con tres centrales y con defensa de cuatro”, asevera el entrenador, que no desvela el dilema en el sustituto de Cristian, pese a que cuando en su presentación se le rpeguntó por la lesión del argentino solo citó a Ratón. “Fue un fallo por mi parte porque Dani lo está haciendo bien y me salió solo Ratón porque es el que viene haciendo esa labor de segundo los últimos años. Posiblemente Cristian sin lesión no habría jugado, porque en Copa siempre he dejado al portero menos habitual. Mañana se verá”, dijo en tono enigmático.

El entrenador ve a buen nivel a Bermejo, que se perdió las tres últimas jornadas de Liga por una distensión en el aductor y al que ya dirigió en el Celta cuando el madrileño estaba en el filial. “Sergio debuta en Primera conmigo, ante el Betis. Lo he visto perfecto, le gestionamos el esfuerzo a principio de semana como a Vada, que tenía una pequeña molestia, pero ya después han entrenado con el grupo. Otra cosa es que viniendo de unas semanas parado optemos por que no juegue de inicio o lo haga”, dijo el preparador zaragocista, dejando entrever que Bermejo, que apunta a ser un futbolista clave para él, comience de suplente.

"A ver si recuperamos la versión de Vigaray, sería lo mejor para él y para el equipo. Si no tiene minutos en Copa, intentaremos que sea en otro partido. Antes o después los tendrá y esperemos que sea al nivel que dio”

Tampoco quiso dar pistas de si la Copa puede ser el escenario para que Vigaray tenga sus primeros minutos tras casi 18 meses de baja por su lesión de rodilla, teniendo en cuenta que el entrenador y el lateral se conocen de la etapa de ambos en el Getafe. “Esta lesión larga le ha fastidiado y creo que ha perjudicado al Zaragoza porque Carlos era muy importante. A ver si recuperamos su versión, sería lo mejor para él, que es un chico extraordinario, y también para el equipo. Si no tiene minutos en Copa, intentaremos que sea en otro partido. Antes o después los tendrá y esperemos que sea al nivel que dio”.

"Pape hizo goles dos años seguidos y eso no es casualidad ya. Mi obligación, y estoy por la labor, es recuperar la mejor versión, porque estoy seguro de que tiene un nivel bueno que por desgracia no ha sacado aún aquí. Pido un poco de paciencia con él"

También espera la mejor versión de Pape Makhtar Gueye, que ha empezado con muy mal pie su etapa en el Zaragoza, muy lejos de confirmar las expectativas de referencia con las que fue fichado, llegado cedido desde el Oostende. Y ahí sí que puso Escribá especial énfasis. “Es un jugador que viene de hacer goles en las dos últimas temporadas (12 el curso pasado y 13 el anterior). Una puede ser casualidad, pero dos ya no. Pensaba que hablaba mejor español, ya le dije que tiene que hablarlo lo antes posible para entender a todos. Mi obligación y estoy por la labor es recuperar la mejor versión de Pape, porque estoy seguro de que tiene un nivel bueno que por desgracia no ha sacado aún aquí. Pido un poco de paciencia con él, sé que alguno dirá que ya se ha tenido tras tantas jornadas, pero pido algo más. Es un jugador que necesita cariño, se le nota y se lo voy a dar, los compañeros lo hacen, y que se sienta respaldado y tranquilo”.

"Tanto en el Celta como en el Elche Generelo fue muy importante y al venir aquí me aporta un conocimiento del entorno y de lo que es todo en este club que le hace ser todavía más si cabe"

A su etapa en el Zaragoza se ha traído como ayudante a Generelo, al que tuvo a sus órdenes de jugador en el Elche y que ha sido su segundo también en el Celta y en el club ilicitano. El excentrocampista, que estuvo 10 años en el Zaragoza, le añade un análisis de situación y de entorno del que Carcedo careció: “Siempre me ha aportado cosas, como jugador y capitán, era el primero para todo jugara o no, un ejemplo desde el día uno. Con él cuando modifiqué mi cuerpo técnico sabía que además de trabajador e inteligente iba a ser muy bueno como nexo con el vestuario. Tanto en el Celta como en el Elche fue muy importante y al venir aquí me aporta un conocimiento del entorno y de lo que es todo en este club que le hace ser todavía más si cabe”.