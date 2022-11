Jair: "Hay que pedir perdón, no hemos estado a la altura"

Las caras de los jugadores zaragocistas ya revelaban al final del partido la tremenda decepción por la derrota y la eliminación en la Copa y sus palabras demostraron ese sentimiento. Jair Amador, uno de los veteranos del vestuario, no ocultó la amargura por un adiós ante un equipo de Segunda RFEF que no esperaba nadie.

«Representamos a toda una ciudad, a un club como el Real Zaragoza y no hemos estado a la altura», comenzó diciendo el central, llegado en agosto de 2020 y que solo en los últimos meses con Carcedo ha perdido el rol de fijo que tuvo desde su llegada, una vez que superó las dos lesiones musculares que sufrió nada más aterrizar. «Hay que pedir perdón por el partido porque ha sido muy malo por nuestra parte, no queda otra que seguir trabajando», añadió el futbolista, con la mirada puesta en el decisivo partido en La Romareda el sábado ante el Málaga, actual colista de Segunda.

Con 16 puntos en 15 jornadas, con un técnico y un director deportivo ya despedidos y una eliminación copera en el estreno de Fran Escribá el inicio del curso está siendo terrible para este Zaragoza. «Cada uno tenemos para dar más, porque no es fácil llegar hasta aquí, a un club como este y no nos lo han regalado, pero no están saliendo las cosas», sentenció Jair.

Descanso este lunes

El Real Zaragoza vuelve a estas horas de Arroyo de la Luz en autobús para llegar a Zaragoza a primera hora de la noche. El equipo descansará este lunes y volverá a la actividad el martes, a las 10.30 horas (todas las sesiones de esta semana son matinales), para empezar a preparar el duelo ante el conjunto malaguista, un partido para el que es baja segura Cristian y que debe marcar el deseado regreso de Iván Azón.