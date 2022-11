Quinteros, con Bolivia, no estará el sábado ante el Málaga

La posible vuelta al grupo de Iván Azón marca el regreso a los entrenamientos, este martes, del Real Zaragoza tras la jornada de descanso concedida el lunes por el cuerpo técnico.

El equipo aragonés comenzará a preparar el partido del sábado ante el Málaga con una sesión preparatoria que dará comienzo a las 10.30 horas en las instalaciones de la Ciudad Deportiva y en la que, previsiblemente, solo estará ausente Cristian Álvarez, convaleciente como consecuencia de una lesión en el codo.

El que no estará con el grupo será Jairo Quinteros, que ha sido convocado por Bolivia para disputar un encuentro amistoso ante Perú el próximo sábado. De este modo, el central, que todavía no ha jugado un solo minuto con el Real Zaragoza, al que llegó en verano tras quedar libre en el Inter Miami, no estará disponible para Escribá.

En principio, el técnico valenciano podrá contar con el resto de componentes de la plantilla a excepción del lesionado Cristian. Ratón, que fue expulsado el pasado domingo en Cáceres, podrá ser de la partida ya que la sanción se cumplirá en Copa. Falta por saber si Escribá elige al gallego o a Rebollo.