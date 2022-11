Alberto Zapater: "He sentido vergüenza al llevar a mis hijos al colegio"

Sin paños calientes, sin paliativos, sin buscar excusas. Alberto Zapater ha empezado hablando de vergüenza para explicar cómo se siente el vestuario del Real Zaragoza, pero sobre todo él, después de la eliminación copera a manos del Diocesano. "El vestuario está como tiene que estar, avergonzado", ha dicho nada más comenzar su rueda de prensa, ahondando después en sus sentimientos. "No hay explicación ni me he preparado nada. Vergüenza es lo que siente cuando llevo a mis hijos al cole, me ha dado vergüenza salir del coche porque sé lo que está pensando la gente. Cualquier cosa que diga va a parecer una excusa y no la hay", ha asegurado el ejeano.

El capitán del equipo no tiene dudas de que el Zaragoza debería haber pasado la primera ronda. "Es algo que pasa todos los años a otros equipos pero me da igual. Este club tiene una historia, unas Copas, y esto no puede pasar, este tipo de partidos hay que ganarlos como sea. El jugador tiene que sentir responsabilidad y vergüenza, así es como yo me siento porque no te puede eliminar un equipo de otra categoría. Estamos en una situación complicada, con un entrenador nuevo y lo del otro día es una vergüenza", ha insistido.

Ese sentimiento pesa más en Zapater que su celebración por haber disputado los 400 partidos oficiales con el Real Zaragoza. "Me dan igual esos partidos, lo voy a recordar por lo que pasó y será historia pero historia negativa", ha asegurado el capitán, añadiendo que su mente está ya puesta en el Málaga y en nada más que el Málaga, el siguiente rival que visitará La Romareda este sábado. "Hay que ponerse en modo supervivencia. El partido del Málaga es vital para nosotros, pero vital, vital, tenemos que sacarlo adelante", ha indicado.

La autocrítica

El futbolista ha ido un poco más allá y ha reclamado autocrítica a los jugadores después del cambio de entrenador. "El jugador de fútbol tiene que pensar qué puedo hacer para mejorar, qué estoy haciendo mal. Si pensamos que un entrenador viene con una varita mágica... Nadie la tiene. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y pensar qué podemos hacer mejor. El futbolista tiene que pensar que cuando echan al entrenador es culpa suya también. Esto es culpa de todos", ha dicho convencido.

Para Zapater, la derrota ante el Diocesano es "tocar fondo" y ahora todos deben "dar un paso adelante" conscientes de cuál es el objetivo. "A corto plazo es poner toda nuestra energía en el Málaga y pedir perdón a la afición porque imagino que se sentirán igual que yo. Que un aficionado sienta vergüenza de ser del Zaragoza es lo peor que puede pasar. A partir de ahí, les necesitamos. Que nuestro rival sea solo uno, el Málaga", ha dicho.

El siguiente rival, el Málaga, tampoco atraviesa su mejor momento. "Somos clubs históricos con unas expectativas altas, mucha ilusión que se renueva y este año, en nuestro caso, imposible de parar con la nueva propiedad, con gente renovada, no contaminada del mundo Zaragoza. En cuanto no se cumplen esas expectativas gestionar cada semana no es lo mismo en el Zaragoza que en otros equipos", ha señalado, añadiendo que el jugador debe de ser consciente de donde está porque "esto es el Zaragoza para bien y para mal".

Zapater también cree que hay que valorar más los puntos que se consiguen. "Hay que valorar cada punto. Desde el primer día pensamos que empatar contra el Lugo es malo porque hay que ganar pero en esta categoría hay mucha igualdad, somos un equipo más de la categoría y debemos tener humildad. Tenemos que sacar los 50 puntos cuanto antes y no esperar a vernos abajo. Esto ya lo ha pagado un entrenador que ha trabajado mucho. No salió pero lo intentó y no podemos poner excusas".

El cambio de entrenador

De momento el cambio de entrenador no ha supuesto una gran revolución en el Real Zaragoza. "Está introduciendo algunas variaciones de presión, de tener el balón, pero solo habíamos trabajado con él tres o cuatro días. Sabemos que un entrenador no es lo mismo que venga al principio que ahora pero imagino que nos querrá dar alguna ayuda y nosotros estamos abiertos a dejarnos ayudar", ha señalado.

Nueve partidos sin marcar gol de quince disputados, diez de dieciséis contando el de Copa. La falta de gol es el problema que persigue al Real Zaragoza en los últimos tiempos y que se ha agudizado esta campaña. También lo ve así el vestuario. "Nos cuesta mucho generar y hacer gol y en esas circunstancias no puedes encajar porque es todo más difícil. Es responsabilidad de todos, todo el mundo tiene que pensar en hacer goles, en arriesgar más, en soltarnos", señala Zapater.

Y cree que es cuestión de todos porque en Segunda no hay jugadores diferenciales. "El ataque posicional es lo más difícil. Algunos entrenadores que he tenido decían que el mejor ataque es el contraataque porque coges al rival desordenado y hay espacios. El desequilibrio, marcar las diferencias, el que te garantiza eso está en Primera. Es muy difícil que sepas que alguien te va a marcar tantos goles y dar tantas asistencias", ha razonado.