El plan fallido en la portería del Real Zaragoza

Una de las decisiones más incomprensibles del pasado verano en el Real Zaragoza fue la de la portería. Miguel Torrecilla, bajo la supervisión de Raúl Sanllehí, marcó una línea de trabajo con tres guardametas para estimular la competencia bajo palos y evitar el ecosistema de confort que habían mantenido en los últimos años Cristian Álvarez como titular y Álvaro Ratón de suplente introduciendo un tercer arquero que fuera un estímulo para ambos y que aumentara las opciones bajo palos. Por eso, el ejecutivo salmantino no dejó salir al portero gallego y buscó un guardameta con Dani Rebollo, aunque antes se quedaron por el camino las opciones de Zubiaurre, que no había renovado en la Real Sociedad y Gaizka Campos, libre tras rescindir en el Celta.

El plan se ha revelado como un tremendo fiasco, ni se ha elevado la competencia ni Cristian, recién renovado hasta 2024 y ahora lesionado, ha visto su plaza de titular amenazada. De hecho, había jugado todos los minutos en Liga antes de lesionarse en el codo ante el Alavés, una dolencia que le va a tener de baja salvo sorpresa hasta después del parón navideño. Así, su ausencia ha sido de forma inmediata foco de debate, teniendo en cuenta que, si se cumplen los plazos, hasta el parón hay seis partidos de Liga (Málaga, Burgos, Ibiza, Albacete, Huesca y Leganés), por lo que la decisión sobre su sustituto es más que importante. Escribá, que aseguró que en condiciones normales sí habría dado descanso a Cristian ante el Diocesano, apostó por Ratón en la Copa y su actuación, lejos de despejar dudas, las aumentó.

Un partido de sanción a Ratón El guardameta fue castigado, como se esperaba, por el Comité de Competición con un partido de sanción por la roja que vio ante el Diocesano tras protestar al final del partido y enseñarle Quintero González la segunda amarilla. La primera la había visto en la acción del penalti sobre Dani Sales. Ratón tendrá que cumplir ese castigo en la próxima edición de la Copa y muy probablemente no en el Zaragoza al acabar contrato.



Ahora, se abre el debate para el partido ante el Málaga, absolutamente crucial para el Real Zaragoza. Ratón, una vez titular en Copa parecería el designado y así se intuye, pero no es menos cierto que Rebollo, más rodado por su titularidad fija en el Aragón, aunque sin experiencia en el fútbol profesional, posee alguna opción de ser la apuesta de Escribá, más si se tiene en cuenta la segunda amarilla que el gallego vio en Arroyo de la Luz por protestar y que el propio entrenador le afeó en sala de prensa. Con todo, parece más probable que sea Ratón el elegido, aun a costa de que La Romareda va a estar muy pendiente de él.

La salida imposible

Hace días que el ciclo de Ratón en el Zaragoza debió tocar a su fin. Y no es porque el gallego no haya intentado salir. En enero de 2021 se apalabró su cesión al Nástic y René Román, su sustituto, no pasó las pruebas médicas. El verano pasado se le convenció para no marcharse cuando tenía una propuesta de la UD Logroñés y hace unos meses Torrecilla le cerró la puerta pese a contar con la propuesta de la Cultural Leonesa, que cubría parte de su salario en una salida que no era cara para el Zaragoza al rescindir el año que le quedaba. Pero la respuesta fue negativa.

Ratón llegó para el filial del Zaragoza procedente del Villanovense en el verano de 2015. Su mejor temporada en el primer equipo fue la 16-17, la primera, sobre todo con César Láinez en el banquillo, que le dio la titularidad fija. Después, ha estado a la sombra de Cristian desde el verano de 2017, fue un buen segundo, aceptando su rol y con un notable espíritu de trabajo, pero en los últimos tiempos sus actuaciones han bajado el nivel, lo que refuerza el sentido del final de una etapa en el Zaragoza. Ahora, acaba contrato en 2023 y no va a renovar, aunque tampoco a día de hoy es probable que salga en enero.

La llegada de Rebollo

En total ha jugado 66 partidos en estos años en el Zaragoza, 51 de ellos en Liga, una experiencia en el fútbol profesional claramente mayor que Rebollo, que no llegó a debutar con el primer equipo del Betis pese a ir citado con Pellegrini hasta en 23 ocasiones. El portero de Lepe llegó a La Romareda tras fallar las opciones de Zubiaurre, que prefirió renovar en la Real Sociedad para ser el tercer meta que venir a serlo en Zaragoza, y Gaizka Campos, por aquel famoso tuit de su juventud y tras ser anunciada su incorporación, lo que le llevó a fichar después por el Intercity.

Rebollo, un arquero ágil y con buen juego con los pies, ofrecía una ventaja sobre los dos, su juventud (22 años) le permitía jugar también en el Deportivo Aragón y hacerlo llegado el caso en el Real Zaragoza, aunque quizá ese factor también estimula menos la competitividad. Firmó por un año con tres opcionales que pasan a activarse de forma automática si juega un número bajo de partidos con el primer equipo. De momento, no ha disputado ninguno y sí 10 en el Deportivo Aragón, con buen nivel, como el que demostró en verano, donde tuvo un protagonismo con Carcedo en varios amistosos por las molestias de Cristian y Ratón.