El Real Zaragoza retoma la Liga con un partido ante el Málaga que es crucial y que supone el estreno de Fran Escribá en el campeonato tras su llegada al banquillo en sustitución de Juan Carlos Carcedo. El técnico valenciano empezó su andadura con una dolorosa eliminación copera ante el Diocesano, pero lo importante es la Liga y huir de la zona baja, donde el Zaragoza solo tiene dos puntos de renta con el descenso.

El Málaga, colista y que no ha logrado reaccionar con la llegada de Pepe Mel hace 8 jornadas, se presenta como un enemigo asequible por la crisis de resultados del conjunto andaluz, que solo ha logrado un punto de los últimos 12 y no gana fuera de casa desde finales de agosto, en Anduva ante el Mirandés. Sin embargo, el Zaragoza ha sufrido en esta etapa en Segunda que empezó en 2013 ante rivales que llegaban de colistas a su choque con los blanquillos, con solo siete victorias en 20 partidos.

En el equipo zaragocista son baja segura Cristian Álvarez, por su lesión en el codo y al que no se le espera hasta después del parón navideño, y Azón, que cumplirá su quinto encuentro fuera por su lesión en el bíceps femoral en el choque ante el Villarreal B. Además, Jairo Quinteros no estará tampoco por jugar con Bolivia ante Perú, aunque el central no ha debutado aún en esta temporada.

El partido, de la jornada 16 del campeonato, se jugará en La Romareda el sábado 19 y será ofrecido por Vamos y LaLiga Smartbank TV, que se puede ver en diferentes plataformas como Movistar, Orange, Vodafone...