El Málaga lleva siete partidos sin caer en La Romareda

En los últimos años se ha convertido en una pesadilla para el Real Zaragoza recibir al Málaga en La Romareda. De hecho, no le ha logrado superar en las últimas siete visitas del conjunto andaluz al Municipal, una estadística reveladora de la incomodidad reciente de este enemigo. Es verdad que el pasado no juega, pero conviene no olvidar lo vivido y en el caso del Zaragoza son muchas frustraciones ante este rival tras la última victoria en casa, el 3 de abril de 2010, con goles de Ponzio y Suazo (2-0).

La alarma del colista en el Real Zaragoza Después y aún en Primera, el Málaga destrozó al Zaragoza por 3-5 en la 10-11, con tres goles en los seis minutos iniciales, y le superó en la 12-13 con un tanto de Ignacio Camacho, mientras que en la 11-12 hubo tablas sin goles. Ya en la categoría de plata, el Zaragoza volvió a caer derrotado en la 18-19, con Víctor Fernández, por 0-2 y en la 20-21, con Baraja, por 1-2, mientras que en la 19-20 firmó tablas, igual que el curso pasado con JIM, cuando Antoñín adelantó a los andaluces y Eugeni, de penalti, firmó la igualada. Azón y Cristian, al margen y bajas Iván Azón confirmó este jueves, aunque había pocas dudas, que no llegará ante el Málaga el sábado y se perderá su quinto partido de Liga seguido por la lesión muscular que sufrió ante el Villarreal B. El objetivo es que pueda llegar ante el Burgos. Cristian Álvarez también trabajó al margen por su lesión en el codo y no se le espera hasta después del parón navideño. Mientras, Jairo es baja contra el Málaga al estar concentrado con Bolivia.

En total y desde su refundación en 1994, el Málaga ha visitado La Romareda en 16 ocasiones, con cuatro victorias zaragocistas, seis empates y seis derrotas, un balance que se ha recrudecido en los últimos años, con una victoria que se le resiste al cuadro blanquillo desde hace doce años.