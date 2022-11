Fran Escribá no activa el modo supervivencia

Habló esta semana el capitán, Alberto Zapater, de la vergüenza que sentía por la eliminación copera a manos del Diocesano y de la necesidad de que el Real Zaragoza, con solo dos puntos de renta sobre el descenso y 16 en 15 citas, active el modo supervivencia de los 50 y la permanencia. Fran Escribá, en su debut en La Romareda y en Liga, no está de acuerdo en ese mensaje. “La parte de la vergüenza sí la comparto, hay que sentirla porque defraudamos a la afición. Yo pienso en los 19, los 50 no tengo ni idea dónde están. La experiencia me dice que en Segunda, aún más que en Primera y con 42 jornadas, hasta cerca de la 30 cada equipo no tiene claro el objetivo, porque de repente la competición te pone un sitio que no era el que esperabas. Hay que tener paciencia para buscar el objetivo final y sí inmediatez para el cercano”, dijo el entrenador, que sí admitió que ganar el choque ante el Málaga “es importante para el grupo y para el entorno para que haya más tranquilidad, pero la Liga es muy larga, quedan 27 jornadas, 81 puntos por delante. Es lógico que haya ciertos nervios, pero no estar con una ansiedad excesiva", añadió Escribá, que descartó como se esperaba a Azón para el duelo y que no desveló quién sería el portero elegido entre Ratón y Rebollo.

“La Copa fue un palo gordo. Se habló del tema y de dar un paso adelante en todos los sentidos. A nivel de trabajo no hay ninguna queja y respecto a la semana pasada el grupo ha dado un paso en intensidad”, dijo Escribá, satisfecho con los entrenamientos de esta semana, la previa a su debut liguero en el Zaragoza, en una Romareda que antes de su llegada ya mostró su enfado con el equipo en varias ocasiones: “A nivel personal estoy muy ilusionado, sé que el momento no es el más bonito, pero no me pega para nada esconderme. Con esa ilusión debemos estar todos, después ya se verá y si alguna vez me tienen que pitar lo aceptaré, pero quiero esa ilusión de por qué no empezar mañana a que esto funcione”, aseveró.

“A los aficionados hay que darles y no pedirles, esta es una afición fiel y que aprieta mucho, lo que a veces puede ser un arma de doble filo. La gente lo que no perdona aquí es la falta de esfuerzo y eso lo van a tener seguro”

Lo hace antes de su estreno en el Municipal tras unos días en los que la gente le ha mostrado “cariño” en la calle y sin pedir nada a la afición. “Hay que darles y no pedirles, es una grada fiel y que aprieta mucho, lo que a veces puede ser un arma de doble filo. La forma de pedir perdón por el otro día es salir desde el minuto uno con todo y, si somos capaces de eso, la gente se olvidará de la Copa y estará ahí. He venido aquí de rival muchas veces y lo que no perdonan es la falta de esfuerzo. Eso lo van a tener seguro”.

"Estoy muy contento con los dos porteros. Valoro que Álvaro (Ratón) fue el primero que se disculpó por esa expulsión y eso le honra. Tanto él como Rebollo han trabajado fenomenal. Estoy seguro de que el que salga lo va a hacer bien”

El entrenador no desveló, con su hablar pausado y tranquilo, fiel reflejo de su carácter, ninguna pista sobre el once, aunque “algún cambio habrá” con respecto al de la Copa y ni siquiera se decantó públicamente sobre el sustituto de Cristian después de que ante el Diocesano fuera Ratón el elegido. “Tengo el once decidido y me gusta que esa sensación me la refrende el último entrenamiento. Estoy muy contento con los dos porteros. Valoro que Álvaro (Ratón) fue el primero que se disculpó por esa expulsión al acabar el partido y eso le honra. Tanto él como Rebollo han trabajado fenomenal y estoy tranquilo. Estoy seguro de que el que salga lo va a hacer bien”, indicó. En principio, la sensación invita a pensar en la continuidad del gallego por delante del arquero del filial.

La segunda línea y el gol

Ratificó Escribá que, como dijo a su llegada, quiere “un Zaragoza que tenga equilibrio”, aunque “es claro que estamos teniendo poco gol y queremos ser más ofensivos, tener más llegadas y generar más ocasiones, pero sin perder el equilibrio detrás”. Y es que este Zaragoza solo ha logrado nueve dianas en esta temporada y se ha quedado en 10 citas oficiales de 16 sin anotar. ”Todos sabemos que no hay un gran goleador en la plantilla como Borja Iglesias, Luis Suárez o Borja Bastón, pero hay gente que puede y debe aportar y la segunda línea debe hacerlo mucho también, cada uno sus 4, 5 o 7 goles, no solo hay que focalizar en los delanteros”.

"Azón tiene unas pequeñas sensaciones, es un riesgo y no compensa" El entrenador confirmó sin tapujos el descarte de Azón, que es baja por quinta cita liguera seguida tras su lesión en el bíceps femoral ante el Villarreal B. "Con Iván teníamos la esperanza de que llegara y era el plazo, pero con las lesiones musculares hay que ir con cuidado. No queremos una recaída y tenía unas pequeñas sensaciones de no encontrarse bien. Era un riesgo y no compensa, a lo mejor para la próxima semana, pero no queríamos que por precipitarnos haya una recaída y se nos caiga para un mes", explicó Escribá, poniendo en el Burgos la fecha del regreso del delantero, baja ante el Málaga como Cristian, lesionado en el codo y fuera hasta después del parón, y Jairo Quinteros, concentrado con Bolivia para jugar ante Perú.

Trabaja en un Zaragoza más dinámico y vertical en casa, porque “no sirve de nada acumular posesión en zonas tibias” y quiere potenciar una estrategia en la que históricamente sus equipos han mostrado sus credenciales. “Le doy mucha importancia, las estadísticas dicen que entre el 30 y el 40% de los goles vienen a balón parado. Es fundamental ser fuertes ahí”.

"Los jugadores son como mis hijos, los veo los más guapos y los mejores, mi obligación es sacarles la mejor versión. Pape no es una excepción, mantengo la confianza y haré todo lo posible para que sea el jugador que todos esperamos”

Se le preguntó al entrenador valenciano por Pape Makhtar Gueye, con el que pidió paciencia antes del partido con el Diocesano, donde fue titular y el técnico lo quitó al descanso. “El partido no estaba para él. Mantengo la confianza, le falta adaptarse un poco a todo, al idioma y a la Liga y es lógico que, tras haber hecho goles estos años y no hacerlos aquí, por mucho que se aísle, sabe que es objeto de crítica y eso nos ayuda. Los jugadores son como mis hijos, los veo los más guapos y los mejores, mi obligación es sacarles la mejor versión. Pape no es una excepción y haré todo lo posible para que sea el jugador que todos esperamos”, espetó, al margen de que ese bloqueo mental que puede tener el senegalés es algo a evitar en todos los jugadores. “Creo que, dentro de la preocupación lógica, están tranquilos. Lógicamente les duele la situación y eso puede llegar a bloquearles y hay que orientar para que esa preocupación no se convierta en ansiedad. Si les diera todo igual, no se bloquearían pero, como les importa, y no solo a los de casa, es lógico que les afecte. Hay que intentar que lo haga lo menos posible”.

"La lectura puede ser que viene el último, pero eso sería muy engañoso. El Málaga no va a descender, estoy convencido porque tiene potencial para mucho más"

El Zaragoza, al que se le atragantan demasiado en esta etapa en Segunda los rivales que están en el último escalón liguero, recibe a un Málaga que es colista con una plantilla diseñada para luchar por entrar al menos en el 'playoff', un rival en mayores apuros si cabe que los zaragocistas. “Tiene menos puntos de los que merece y por el potencial sorprende que esté ahí abajo. La lectura puede ser que viene el último, pero eso sería muy engañoso. El Málaga no va a descender, estoy convencido porque tiene potencial para mucho más, hay que estar muy alerta porque un equipo así te hace daño en cualquier momento”, sentenció.

Dejó Escribá para el final su reflexión sobre esa eliminación en la Copa, que "no nos estorbaba y no solo hablo por mí ya que sé que también por el club y por el vestuario. Me cabrea muchísimo no tener ese partido siguiente de este torneo, me habría gustado tener un calendario más cargado por eso. El Zaragoza tiene historia en la Copa, aunque sepamos que no estábamos para hacerla y que había una fecha de caducidad, pero es una decepción la eliminación. Hay que pasar página, aunque el dolor los seguiré teniendo dentro de 4 años", concluyó.