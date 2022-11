El pasajero 24 en el Real Zaragoza

Sea Ratón o sea Rebollo el elegido (en teoría tiene más posibilidades el primero) el Real Zaragoza alcanzará ante el Málaga como mínimo los 24 titulares distintos en lo que va de campeonato, un elemento que suele ser habitual, por la búsqueda del entrenador de turno, en este caso Carcedo hasta su despido, que propicia el estreno liguero de Escribá, de soluciones para salir del mal momento. No encontró muchas el técnico riojano, que solo dejó sin estrenarse en el once a los dos arqueros destinados a competir con Cristian, a Vigaray, a Jairo Quinteros, sin un minuto, y a Luna y a Lasure, que salieron desde el banquillo en dos y en una ocasión respectivamente, pero sin hacerlo de inicio.

En este sentido, el Zaragoza ha utilizado a 27 futbolistas, el décimo que más en esta Segunda, un ranking que encabeza el Málaga, al que la angustia de su delicada situación ha llevado a que entre Guede y Mel hayan dado la oportunidad de minutos a 31 futbolistas, con 27 integrantes distintos en el once, el que más también de la categoría de plata igualado con el Villarreal B, teniendo por detrás al Andorra (26) y al Oviedo, con 24, los que alcanzará este sábado el conjunto zaragocista con Ratón o con Rebollo. Mientras, es el Albacete, con 19 titulares distintos, el que menos integrantes del once ha tenido, seguido del Sporting con 21.

Carcedo movió piezas en el equipo y dio varias alineaciones con un alto grado de novedades, pero no es menos cierto que con el entrenador riojano se repitió once en tres jornadas consecutivas. Algo más que inhabitual en esta época en Segunda, por no decir inédito. El ya extécnico mantuvo ante el Sporting, con victoria, el once que derrotó a la Ponferradina y luego contra el Mirandés, donde una clara derrota dejó en tres las citas sin cambios. También repitió equipo ante el Andorra, solo tres días después de ganar al Tenerife.

Ratón fue el elegido en Copa y allí, en Arroyo de la Luz y ante el Diocesano, ya sí llegó el 24º titular del curso en una cita oficial y el Zaragoza cosechó una derrota que Escribá ya avisó que traería cambios en el once. También los habrá con respecto al equipo que dijo adiós a la breve etapa de Carcedo, por la lesión de Cristian, que hasta acabar el duelo en Vitoria era el único que había disputado todos los partidos y todos los minutos de Liga. Ahora le esperan en principio seis jornadas de baja, hasta después del parón.

El meta argentino ha sido, junto a Gabi Fuentes y Grau, el único fijo estando en condiciones de ser alineado y en la convocatoria, porque el colombiano solo no estuvo en el once ante el Lugo, tres días después de su fichaje con su llegada a Zaragoza en un largo viaje y Grau se perdió ese encuentro por sanción. El valenciano es el jugador de campo con más partidos de titular, un total de 14, seguido por Manu Molina, Lluís López, Vada, Jair y Fran Gámez, que llevan 12.