Yo estoy peor que tú

Sufrió el conjunto malaguista para salvar la categoría el curso pasado y solo la debilidad de los de abajo y un último empujón con Pablo Guede tras la mala etapa de Natxo González le libraron de un susto mayor. En verano, con un límite salarial amplio, de 11,5 millones, el sexto de Segunda, y con el objetivo de buscar el retorno a Primera tras unos años durísimos de penurias económicas y un regate a la desaparición en 2020 cuando el club fue intervenido judicialmente y Al Thani acusado de administración desleal y blanqueo, el Málaga apostó fuerte en los refuerzos, 14 fichajes y la llegada en propiedad de Febas en un equipo con miras altas.

N’Diaye, Burgos, Fran Sol, Villalba, Ramalho, Hervías, Gallar, Bustinza… y Rubén Castro, tope salarial del club con más de 600.000 euros de ficha y un goleador de probada capacidad a sus 41 años. El canario prometió el ascenso y su fichaje disparó una ilusión que se ha quedado vacía. El Málaga, repleto de nombres y sin un bloque, con demasiados jugadores de rendimiento muy por debajo de lo esperado, arrancó mal y Guede, renovado por dos años, solo duró seis jornadas.

El argentino quería un Málaga que dominara la posesión y que asumiera riesgos, jugando mucho por dentro, pero dibujó un bloque muy vulnerable a la contra y al que los rivales no tardaban en descubrir las costuras. Pepe Mel, a su llegada, con 3 puntos en 6 jornadas y en descenso, quiso cerrar los caminos a su portería y ha reducido los goles en contra, pero el Málaga apenas tiene pólvora, es muy débil anímicamente y no se levanta a la mínima que recibe un golpe, síntomas que también se dibujaban en el Zaragoza de Carcedo.

«Es la primera vez que se me acaba el discurso», dijo el veterano técnico hace unas semanas, mientras Manolo Gaspar, director deportivo desde esa crisis de 2020 que dejó una estructura de entidad muy débil, ya admite «una gran parte de la responsabilidad» en lo sucedido en esta temporada, donde diseñó una plantilla con mucho jugador por dentro y pocos extremos, algo que también suena en La Romareda. Rahmani (Eibar) ya es un objetivo allí, con poco margen salarial y con el administrador judicial, que sigue al menos hasta enero de 2023, muy pendiente de las cuentas. El Málaga, ambicioso para recuperar un sitio en la élite que tuvo hasta 2018 y con un paso por Champions en la 12-13, ha cambiado de miras, con esos 10 tristes puntos en 15 citas (con Mel ha conseguido 7 de 27) que solo invitan a pensar en la permanencia, que ya le exige lograr la mitad de los 81 que quedan. Y allí, en Málaga, ya hay muchos que no lo ven factible.

Mel: "El Zaragoza es un buen espejo"

El entrenador del Málaga, Pepe Mel, afirmó que si pensara que su equipo, colista de la Liga, "no tiene argumentos para salir ya hubiera presentado la dimisión". "Si he estado mucho tiempo en los equipos, seis temporadas en el Betis, cuatro en Las Palmas y las mismas en el Rayo, es porque soy sincero y un hombre de club", dijo en rueda de prensa Mel, quien garantizó que va a "trabajar con todo" lo que sabe "para salir" y que no va a irse porque "la Junta del Málaga viajó ilusionada a Sevilla" para ficharle. El técnico señaló que el Zaragoza, rival en La Romareda, es un "histórico" y un "buen espejo" para hacer "raíces y que este equipo no tenga vaivenes y se fortalezca". "Es un ejemplo de lo que es la Segunda, una competición muy dura donde a los equipos les cuesta mucho salir y tenemos un nivel bastante parejo", añadió Pepe Mel del conjunto maño.