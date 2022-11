Jornada 16 y ya estamos con las urgencias, el drama y la congoja. Es la historia de casi siempre para un Real Zaragoza empeñado en vivir de rodillas. Es lo que tiene acumular afrentas a una parroquia hastiada y desesperada que volverá a asistir a la enésima petición de perdón de su equipo tras el último gran sofocón: la eliminación en Copa ante el Diocesano, de Segunda RFEF. Este sábado habrán pasado seis días desde aquel vergonzoso episodio, pero el dolor sigue siendo agudo. La última deshonra escuece de lo lindo a un zaragocismo que acudirá a La Romareda para el duelo ante el Málaga (21.00 horas) con un cabreo mayúsculo hacia un equipo que no deja de darle disgustos pero consciente de su relevante papel a la hora de contribuir a revertir una situación cada vez más delicada.

El encuentro ante el Málaga, sorprendente colista, se erige en un nuevo intento de redención de un Zaragoza al que su recién estrenado entrenador, Fran Escribá, intentará despegar de una tristeza colosal que convierte su juego en un ejercicio de impotencia, tal y como quedó patente ante un Diocesano al que apenas hizo cosquillas, con un par de disparos a puerta mal contados.

Es la hora de los valientes, de mirar de frente a la adversidad y remangarse para lavar la penosa imagen que el equipo aragonés lleva ofreciendo desde hace demasiado tiempo. No se trata solo de pedir perdón, sino de ganárselo. Para ello, el técnico valenciano hará cambios en su presentación en sociedad ante su nueva gente. Está por ver si lo habrá en la portería, donde Ratón ya no es tan claro candidato a suplir al lesionado Cristian. Rebollo, que ha completado un gran inicio de temporada con el filial, espera al quite.

Dudas y cambios

En defensa es donde menos variaciones se prevén. Francés y Jair tienen muchas opciones de repetir en el centro de una zaga en la que Fran Gámez y Fuentes también podrían formar en los laterales, si bien el rendimiento de ambos abre la puerta a posibles sorpresas. Larra y Luna, en la derecha, y Nieto en la izquierda emergen como alternativas.

A partir de ahí crecen las incógnitas. Grau se antoja fijo en una medular en la que Zapater se ha instalado en los últimos partidos y parece tan claro que Eugeni saldrá del once como la vuelta de un Bermejo cuya verticalidad es indispensable en medio de tanta intrascendencia. Francho también cuenta con posibilidades de volver al equipo. Sin Azón, aún lesionado, la titularidad de Giuliano no se cuestiona. Al revés que la de Gueye, cada vez más cuestionado y cuyo regreso al banquillo podría alterar el dibujo desterrando el 4-4-2 para pasar a un 4-2-3-1.

Pero, más allá del dibujo y de los efectivos elegidos por Escribá, el partido se mueve en esa delgada línea roja en la que lleva instalado el Zaragoza desde hace demasiado tiempo. De nuevo, las urgencias llegan demasiado pronto para un equipo que ha vuelto a cambiar de entrenador antes de Navidad. Esta vez, apenas comenzado a noviembre, cuando también cayó el director deportivo. El proyecto volaba por los aires a las primeras de cambio, al igual que la ilusión de un zaragocismo aferrado a los nuevos tiempos que prometía la nueva propiedad.

El Málaga no cuenta con Ramón Enríquez, N’Diaye, Gallar y Dani Lorenzo, con problemas físicos, y recupera a Fran Villalba, Alberto Escassi y Luis Muñoz. En el once, parece probable que Mel mantenga el 4-4-2 y Muñoz entraría por el exzaragocista e irregular Febas y entre Loren y Fran Sol se disputan la plaza de pareja de Rubén Castro en un Málaga muy necesitado y que es colista y arrastra cuatro partidos sin ganar, además de no hacerlo fuera de casa desde la tercera jornada, en Anduva, allá por finales de agosto

La madre del cordero de los aragoneses y la causa primaria de su mal color sigue siendo el gol, ese desconocido. La inoperancia del Zaragoza para generar juego y su falta de automatismos ofensivos han abocado a Escribá a emplearse a fondo en la instauración de un plan a través del que revertir la inexistente relación del equipo aragonés con el marco contrario. Tres partidos (los dos últimos de Liga y el de Copa en tierras extremeñas) consecutivos acumula ya el Zaragoza sin marcar.

Este sábado por la noche, La Romareda se dispone a vivir otro drama. A estas alturas y con cerca de dos tercios de la temporada por delante, Zaragoza y Málaga, dos históricos venidos a menos, se retan en un duelo casi a muerte en el que el que salga herido quedará muy mal parado. Los aragoneses, amparados en ese efecto Escribá que no apareció por Arroyo de la Luz, acometen la enésima conjura destinada a taponar una hemorragia por la que se desangra. La herida es fea, pero tiene cura. Para eso ha venido Escribá. En sus manos está acabar con ese maldito temor a la derrota de un equipo aragonés superado por la imagen de perdedor que refleja el espejo. Es la hora de dejar de vivir de rodillas.

Alineaciones probables

Real Zaragoza: Ratón; Fran Gámez o Larra, Francés, Jair, Fuentes; Bermejo, Francho, Jaume Grau, Vada; Giuliano Simeone y Mollejo.

Málaga CF: Rubén Yáñez; Ramalho, Esteban Burgos, Juande, Javi Jiménez; Hervías, Escassi, Febas, Cristian; Fran Sol y Rubén Castro.

Árbitro: Busquets Ferrer (Comité Balear).

Estadio: La Romareda.

Hora: 21.00. LaLigaSmartbank TV y Vamos