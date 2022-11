Fran Escribá: «Es difícil hacer más de lo que hemos hecho»

Fran Escribá no pudo debutar con victoria en La Romareda y no terminó satisfecho con el empate ante el Málaga, pero sí con el esfuerzo de su equipo. «Hasta la expulsión el equipo ha estado bien y generando cosas. La expulsión cambia el concepto de partido. Si nos focalizamos en el resultado la decepción es muy grande, pero si focalizamos en todo lo que ha hecho el equipo para ganar debemos estar satisfechos de sobra. Nos ha faltado acierto y el portero de ellos ha estado brillante. Es difícil hacer más de lo que hemos hecho pero nos ha penalizado la falta de acierto», resumió el técnico.

Escribá tiene claro que no cuenta con un goleador nato, por eso reclama más protagonismo de la segunda línea. «No tenemos a alguien que nos vaya a garantizar muchos goles, así que la segunda línea tiene que tener llegada. Pienso en la de Vada que ha sacado Bermejo, el propio Bermejo, Giuliano, Mollejo, todos los de ataque han acumulado ocasiones de gol. No es quitarnos responsabilidad, es que el equipo ha hecho todo para ganar. No sería extraño estar aquí celebrando una victoria 3-0 o 4-0, pero no se dio el caso qué le vamos a hacer», apuntó Escribá, añadiendo que no está pensando en el mercado de enero. «Mi preocupación es el Burgos porque voy a contar con los mismos jugadores y eso es lo que me importa».

El preparador zaragocista también valoró algunas de las protestas de la afición. «Entiendo y respeto mucho a la afición. Me duele que piten a un jugador mío. Además de entrenador soy aficionado y nunca en mi vida, desde pequeñito, se me ha ocurrido pitar a un jugador mío. Si es malo y no me gusta, que me ha pasado, nunca pitaría. Creo que ahí nos pegamos un tiro en el pie que es una lástima. Han pitado a Ratón en la alineación y eso no está bien pero luego han apretado muchísimo. Estos futbolistas no son eso (mercenarios), son muy honrados. Si tenemos limitaciones, las tendremos, pero el equipo se lo deja todo en los entrenamientos y creo que hoy no es para reprochar nada a nivel de esfuerzo», aseguró.

Escribá también explicó el por qué de la suplencia de Francés en favor de Lluís López en el centro de la defensa. «Confío en el potencial de Francés, pero creo que Lluís es muy rápido. No sabíamos si enfrente íbamos a tener uno o dos delanteros, pero creo que es un jugador que le iba mejor a este tipo de jugadores. Ha hecho un excelente partido e, incluso, ha podido marcar. No es una suplencia importante la de Francés. Está perfecto y confío mucho en él, igual juega en Burgos», indicó el preparador zaragocista.