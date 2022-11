"Quiero ser el máximo artillero de la categoría, tengo el gol dentro"

¿Quién es Naranjo?

Un jugador humilde que hace cinco años estaba con sus amigos jugando en su pueblo y volviendo a disfrutar del fútbol y ahora está representando a uno de los escudos más grandes de España como es el Real Zaragoza.

¿Había dejado de disfrutar tan joven?

Salí de mi zona de confort para intentar llegar a lo más alto. No salió mal, pero tampoco bien y no estaba disfrutando del fútbol, así que volví al equipo donde siempre había estado, al de mi pueblo, el CB Terlenka, humilde pero con mucho sentimiento. Ese año marqué 50 goles en Primera catalana y me fichó la Damm. Allí metí 18 y me fui al Girona B, donde no me fue muy bien y acabé otra vez en mi pueblo, pero esta vez en el AE Prat, de Segunda B. Allí me salió un buen año a base de trabajo y conseguí ser el máximo goleador del equipo y marcar el gol de la salvación ante el Ebro en la última jornada. Eso me llevó hasta aquí y, la verdad, no podía haber salido mejor.

¿Cómo se gestó su fichaje por el Real Zaragoza?

El club contactó con mi representante , que me dijo que el filial del Real Zaragoza estaba interesado en mí. No lo pensé un segundo. Es el sueño de cualquier jugador representar a uno de los equipos más grandes de España y al que has visto tantas veces en la televisión desde pequeño. Es un orgullo enorme.

¿Qué sabía del club, de Larraz…?

Sigo de cerca los grupos de Tercera y Segunda RFEF. Me gusta ver las clasificaciones, quién va el máximo goleador, los equipos revelación…Vi que subieron en la última jornada y la gente me habló muy bien de Emilio Larraz. Me decían que es muy buen entrenador y que iba a aprender mucho con él. Insisto, no podía haber salido mejor.

Su anterior experiencia en un filial (Girona B) no salió bien. ¿Tiene esa espina clavada?

Sí, porque al final vas con ilusión y por unas cosas u otras las cosas no funcionan. Se queda esa espina clavada, sí, porque es un club profesional además, pero no me arrepiento de nada porque conocí gente maravillosa y no estar del todo bien allí me ha llevado a poder estar aquí y eso, para mí, es un gran orgullo.

En la Damm recibió, en 2019, el premio al mejor gol catalán gracias a un tanto desde el centro del campo. Y creo que no era el primero…

Fue el primero que se grabó porque en juveniles no hay recursos para grabar todos los partidos. Fue un gol muy especial por aquel premio, sí, pero no era el primero, aunque, de momento, sí el último.

Tiene 22 años, el Zaragoza lleva en Segunda casi la mitad de su vida…

He visto al Zaragoza muchas temporadas en Primera. Siempre me ha gustado mucho el fútbol, no soy forofo de ningún equipo pero me encanta el fútbol. Recuerdo aquel famoso gol de Messi en La Romareda, a los hermanos Milito, Ayala, Aimar, el Chupete Suazo…Me estudiaba mucho la Primera División y también veía mucho la Segunda cuando estaba en Girona. Duele ver al Zaragoza ahí, pero la cosa cambiará dentro de poco.

Su inicio ha sido el soñado. Máximo goleador del grupo con siete tantos y una de las sensaciones de la temporada.

Mentiría si dijera que me esperaba algo así. Pero es cierto que en la temporada pasada fui de menos a más y que se quedó corta la Liga porque en los cuatro últimos partidos marqué tres goles. No pensaba que iba a ir tan bien, pero sí una mejoría respecto al año pasado, cuando en la primera vuelta metí dos tantos y ahora ya llevo siete. Así que estoy muy contento.

Dicen que su ambición y confianza en sí mismo ya quedaron claras nada más presentarse al cuerpo técnico.

(risas). El míster nos preguntó el primer día por nuestros objetivos tanto a nivel individual como colectivo y yo le dije que quería ser el máximo artillero de la categoría. Y, de momento, voy tercero. No vamos tan mal. A por ello voy.

¿La seguridad y confianza en sus posibilidades siempre ha sido un rasgo de su personalidad?

Si uno no confía en sí mismo, nadie lo hace. Siempre he tenido mucha seguridad en mí, a pesar de que cuando estás en un club humilde siempre escuchas que no puedes llegar a nada y que los que lo hacen ya están en un equipo más profesional. Pero a mí siempre me ha dado igual lo que dice la gente y si uno cree en sí mismo no importa el resto. Mi oportunidad llegó en mi último año de juvenil. Hay gente que en alevines ficha por el Barcelona y eso no quiere decir que vaya a llegar. Yo nunca he jugado en División de Honor y aquí estoy, en Segunda RFEF, y disfrutando del fútbol como el que más.

Un premio al esfuerzo y la constancia…

Nadie me ha regalado nada, como a mucha gente. Hay quien tiene padrinos en el fútbol, pero a mí nadie me ha regalado nada y eso hace que lo disfrute el doble porque todo lo conseguido es gracias al trabajo y al esfuerzo.