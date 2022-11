Apelación mantiene la sanción a Fran Escribá y no estará en el banquillo ante el Burgos

El Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol ha resuelto este sábado por la mañana tanto la petición de medidas cautelares como el recurso de la sanción impuesta a Fran Escribá de cuatro partidos tras el Villarreal-Elche de la temporada pasada, en septiembre de 2021 cuando era técnico del cuadro ilicitano, y mantiene el castigo por asegurar que el colegiado Muñiz Ruiz actuó de mala fe. El Real Zaragoza decidirá ahora el recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que en principio se presentará, pero en todo caso en Burgos el entrenador valenciano cumplirá en El Plantío el primero de esos partidos y estará en la grada, quedando David Generelo, segundo entrenador y excentrocampista del Zaragoza, en el banquillo.

"El Comité de Apelación ha desestimado en la mañana de este sábado el recurso y las medidas cautelares presentadas por el Real Zaragoza en nombre de nuestro entrenador Fran Escribá. Nuestro club recurrió la sanción de cuatro partidos, comunicada el pasado lunes, por unas declaraciones realizadas en 2021, cuando era técnico de otro club. Tras esta resolución, el Real Zaragoza ya trabaja en las siguientes acciones a llevar a cabo ante el Tribunal Administrativo del Deporte", ha asegurado en un comunicado la entidad.

Escribá, cuando fue destituido del Elche, intentó que ese expediente se agilizara, pero la normativa es que queda en suspenso hasta que vuelve a ejercer de entrenador y desde el primer momento puso en conocimiento del Zaragoza esa posible sanción al negociar su fichaje. "Intenté que se agilizara y que resolvieran, pero fue imposible. Cuando me reuno con el Zaragoza es de las primeras cosas que expuse, dije que podía ocurrir y ellos me dijeron que me apoyarían en todo, como están haciendo y que recurrirían y pedirían la cautelar", añadió este sábado el entrenador.

"La sanción es exagerada e injusta y viene tras un error muy grave arbitral y mi respuesta es la que es, no más fuerte que la de otros compañeros en otros casos y la parte más grave es lo que se tarda en resolver", añadió el preparador esta mañana antes del dictamen de Apelación. En todo caso, se mostró seguro de que la sanción no afectará al rendimiento del equipo ante el Burgos y tampoco en los otros tres partidos (Ibiza, Albacete y Huesca) que estaría en la grada si el recurso ante el TAD no prospera.

El entrenador valenciano, que fue destituido del Elche dos meses después de aquellas declaraciones, a finales de noviembre y tras 14 jornadas. vio como su expediente quedó en suspenso cuando la sanción estaba a punto de ser dada a conocer y se ha retomado ahora, cuando Escribá ha dirigido dos partidos al Zaragoza, en Copa ante el Diocesano y en la Liga frente al Málaga. Competición comunicó el lunes el castigo.

«El partido está marcado por la segunda tarjeta a Pedraza en la primera parte. Es una jugada clara, todos nos podemos equivocar, yo me equivoco y todos nos equivocamos, pero lo de hoy es mala fe. Todo el mundo sabe que esa tarjeta es la segunda amarilla, y si no tiene esa primera tarjeta se la saca seguro», dijo el entonces entrenador del Elche, duro en sus declaraciones y que una semana después pidió perdón: «No era mi intención faltarle al respeto. Si lo dije de mala manera pido disculpas y ya está».

La temporada anterior a esas declaraciones, Álvaro Cervera, la 20-21, tras un Cádiz-Sevilla, fue sancionado con 4 partidos tras acusar al colegiado de no querer pitar un penalti, aunque fue indultado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo. El valencianista Gaya sí cumplió cuatro partidos de sanción por decir en mayo pasado que no había querido señalar el árbitro un penalti, pero a Carlo Ancelotti, técnico del Madrid, no se le castigó por asegurar hace solo unas semanas que se había inventado la pena máxima.