El Burgos está en ascenso tras 16 jornadas, solo ha encajado 4 goles y ha dejado su portería a cero en 13 choques y el Real Zaragoza viene de ganar solo un partido de los últimos 5 de Liga, en 9 se quedó sin marcar y solo ha anotado 10 dianas. Los precedentes invitan poco al optimismo para asaltar El Plantío, pero, como diría Boskov, «fútbol es fútbol». Quizá este domingo (14.00 horas. LaLiga SmartbankTV) sea el día menos pensado para este Zaragoza ya de Fran Escribá, que mereció ganar a un Málaga con 10 y se topó con su ineficacia, y llegue ese triunfo tan necesario para un equipo que no va a caer a zona de descenso, pero que necesita huir cuanto antes de esa amenaza a la espera de que el nuevo director deportivo y los fichajes en enero le den más vuelo al proyecto de Raúl Sanllehí, Jorge Mas y el Fondo Ares.

El partido es más que complicado porque no es casualidad el buen momento del Burgos, bien dirigido por Julián Calero, armado en defensa y veloz en ataque, en los contragolpes, con una confianza mucho mayor que la de los zaragocistas, la de un vestuario en el que casi ninguno de sus integrantes, salvo quizá Giuliano, está rindiendo al nivel que se espera. Ese vuelo bajo del Zaragoza ya se llevó por delante a Carcedo y ahora Escribá trabaja en reflotar la nave, muy tocada pese a que los augurios en verano y con la nueva propiedad no dibujaban ni de lejos una realidad tan prosaica. Se hablaba de ascenso y ahora ya de activar el modo supervivencia, los 50 puntos, cifra que con el promedio actual no se alcanzaría.

La titularidad de Rebollo

Para sumar el tercer triunfo a domicilio tras ganar al Tenerife y a la Ponferradina, aunque también no anotó en seis de las ocho citas fuera, Escribá no cuenta con las conocidas e importantes bajas de Azón y Cristian y apunta a dibujar un once muy similar al de su estreno liguero ante el Málaga, saldado con empate ante un colista con 10 y lleno de llegadas sin gol. Eso sí, Dani Rebollo, que debutaría en el fútbol profesional, tiene más números para jugar que Ratón tras su fallo en el gol del cuadro andaluz y porque parece que el gallego ya ha llegado a un punto sin retorno y Larra opta al puesto de Fran Gámez. El resto, los mismos, incluidas las suplencias de Francés o Francho, y con un 4-4-2 en el que Mollejo se situará con Giuliano en el ataque.

Más de 300 zaragocistas en las gradas El Zaragoza estará apoyado por unos 300 zaragocistas en las gradas de El Plantío, ya que la cercanía del desplazamiento y poderlo hacer en el mismo domingo en coche han hecho que se hayan vendido un buen número de entradas que tenía el club y también una cifra importante de las de las peñas. En el estadio del Burgos la asistencia media esta temporada ronda los 10.000 espectadores, pero el zaragocismo seguro que se hace oír.

El Burgos tiene las bajas de Andy, Javi Pérez y Grego Sierra y Calero moverá el once porque siempre lo hace, volviendo a un 4-2-3-1 y aparcando los tres centrales de la victoria en Santander. Su trabajo en este Burgos solo merece el sobresaliente, con un equipo compacto y que en El Plantío suma 17 de los 24 puntos. El Burgos solo sufre si el rival se le adelanta y cuenta con el mejor portero de Segunda, José Antonio Caro, que batió el récord de imbatibilidad de Abel Resino dejándolo en 1.293 minutos antes de encajar el gol del tinerfeñista Elady, el único que le ha marcado, y que pudo llegar a La Romareda en 2018.

Caro, lo que pudo ser

Entonces, con el equipo zaragocista lanzado al ascenso Caro era el gran objetivo para una portería que en Primera se quería de tres arqueros y que no fue posible por la eliminación a manos del Numancia en el 'playoff'. Un año antes, en el verano de 2017, estuvo entre las opciones, pero no se pidió al final su cesión al Sevilla. Ahora, 'Churripi', su apodo familiar y hasta hace poco futbolístico, encabeza el muro de un Burgos lanzado y que es una de las mejores defensas de Europa. Ganarles es casi una hazaña, pero quizá el partido pueda vivir ese día menos pensado...

Alineaciones probables:

Burgos: Caro; Borja González, Córdoba, Elgezabal, Fran García; Atienza, Raúl Navarro, Curro, Gaspar Campos, Álex Bermejo y Mourad.

Real Zaragoza: Rebollo; Larrazabal, Lluís López, Jair, Fuentes; Zapater, Jaume Grau, Bermejo, Vada; Mollejo y Giuliano Simeone.

Árbitro: González Esteban (Comité Vasco)

Estadio: Municipal de El Plantío.

Hora: 14.00 horas.