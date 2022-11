Adaptándose al nuevo entrenador, a su nueva situación y preparado para ayudar al equipo el tiempo que sea necesario. Así asegura encontrarse Francho Serrano, cuya participación esta temporada en el Real Zaragoza se ha reducido notablemente. "A todos nos gusta jugar más pero el equipo está por delante de los jugadores. Si se decide que jueguen otros compañeros pues en lo que me toque jugar daré mi máximo y estaré preparado para dar el máximo", ha señalado el canterano en rueda de prensa.

El Real Zaragoza pasa página de su último partido en Burgos, un duelo de los de digestión pesada por cómo se resolvió, porque el equipo aragonés ganó y perdió dos puntos en un suspiro en el tiempo añadido. "Contentos no estamos, aunque en líneas generales el equipo estuvo bien. El Burgos es muy fuerte en su casa y le hicimos dos goles. Luego en la última jugada te empatan y te quedas con cara de que has hecho un gran partido pero por un detalle se te escapa", ha explicado Francho.

Sus minutos son menos que el curso pasado pero Francho no parece preocupado. "Estoy contento, mi trabajo diario está y estoy dispuesto para cuando tenga que entrar, sean cinco, diez, cincuenta o cero minutos, y ofrecer lo máximo. Estoy contento con lo que estoy participando", ha asegurado.

Los cambios

La llegada de Escribá ha cambiado el papel de los centrocampistas. "Al entrenador le gusta tener dos mediocentros más paraditos, que den continuidad al juego, que no se vayan del sitio. Estoy trabajando los conceptos que quiere el míster para asumir todo y hacerlo lo mejor posible", ha explicado, añadiendo que el nuevo técnico trabaja "de forma distinta", a la que los futbolistas deben adaptarse, pero que el equipo "ha dado un salto de mejoría" porque está creando más ocasiones y "solo falta materializarlas".

La falta de gol ha sido un lastre todo el curso, igual que el pasado, pero ahora el equipo llega más al área rival. "El equipo ha dado un paso más, faltaba mordiente arriba y se está teniendo. Contra el Málaga tuvimos multitud de ocasiones y, de ocho veces que juegues ese partido, lo ganas las ocho. El otro día se nos escapa por detalles pero esta es la línea a seguir y seguro que contra el Ibiza podremos conseguir los tres puntos".

No obstante, el canterano no se olvida tampoco de la faceta defensiva. "Hay que mejorar ambas. Con la portería a cero no pierdes seguro y, a partir de ahí, puedes mejorar el trabajo ofensivo. Es verdad que últimamente cada vez que nos llegan es gol y eso hay que trabajarlo mucho. A partir de ahí la parcela ofensiva está mejorando y es la línea a seguir", ha apuntado Francho.

El siguiente partido

El Ibiza, colista, será el rival este sábado y el Zaragoza no se fía. "Todos los partidos son trampa en Segunda División. Sea el último o el primero es difícil igual. Pero no hay excusas, en casa hay que sacar los tres puntos porque la gente se lo merece y nosotros también. Cada partido es una Liga distinta para nosotros, una final más. En casa no hay excusas y hay que salir a ganar".

Los canteranos iban a ser el pilar del equipo tras su renovación el pasado verano, pero ninguno de ellos está participando asiduamente en el once. "En mi caso, como en el de Iván, Alejandro, Luna, Puche, estamos trabajando día a día para sacar lo mejor y hacer lo que nos toque lo mejor posible. Estamos esperando la oportunidad para hacerlo lo mejor posible", ha dicho Francho, que también valora positivamente que el Zaragoza cuente con una "plantilla larga" para dar descansos a los jugadores. "Todos tenemos que estar preparados porque necesitamos de todos".