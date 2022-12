Uno de los hombres que salió más feliz de La Romareda fue Sergio Bermejo, que con su tanto en el descuento dio la primera victoria de la era Escribá al Real Zaragoza. «Veníamos haciendo buenos partidos. La dinámica del equipo era buena. Nos estaba faltando conseguir los tres puntos. Veníamos con el sabor amargo del otro día que en los últimos minutos nos consiguieron marcar. Son tres puntos muy buenos para seguir creyendo», explicó el futbolista, que aseguró que el equipo mejoró en los segundos cuarenta y cinco minutos: « En el descanso hemos solucionado unos cuantos movimientos que creo que nos han venido bien».

Como no podía ser de otra manera, el madrileño se mostró eufórico con su gol en el añadido. «Estoy contento por marcar y poder ayudar al equipo. A la gente de arriba siempre nos gusta marcar. Puede ser el primero de muchos», aseguró Bermejo, que reconoció en qué lugar del campo prefiere aparecer: «Siempre he dicho que me encuentro más cómodo jugando por dentro pero también creo que soy un jugador polivalente, donde el míster me pida».

Por último, el héroe del día se mostró optimista de cara al futuro: «Tenemos que seguir día a día, partido a partido. Estas victorias te refuerzan lo que estás haciendo. Veníamos en buena dinámica. Con la llegada de un nuevo míster todos partimos de cero. Desde el primer momento ha plasmado lo que él quería y creo que el equipo está respondiendo bien».

Nieto

Otro de los que acabó satisfecho fue Carlos Nieto, que fue titular con los aragoneses después de mucho tiempo sin oportunidades. «No me ha sorprendido verme en el once. Llevo desde que empezó la temporada entrenando y preparándome para estar lo mejor posible. Las temporadas en segunda división son muy largas y hace falta todo el mundo», explicó el lateral, que valoró lo importancia de sacar los tres puntos: «Es una victoria que hacía falta. Creo que se están haciendo las cosas bien pero hacen falta también que lleguen los resultados».