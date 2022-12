Decisión tomada: no habrá batalla judicial del Real Zaragoza por Luis Suárez

Decisión ya completamente tomada. No habrá batalla ni judicial ni administrativa del Real Zaragoza por lo sucedido en el verano de 2020 y por no poder contar con Luis Suárez para el 'playoff' de ascenso. Después de anunciar esas reclamaciones, en las que había tres vías, civil, administrativa y penal, y por cualquiera de las tres en la búsqueda de una indemnización económica que permitiera resarcirse al Zaragoza por el perjuicio ocasionado, el agravio vivido con el ariete colombiano quedará en el olvido. Como era esperado, la nueva propiedad ha comunicado recientemente de forma oficial al especialista en Derecho Deportivo Juan de Dios Crespo, del despacho de Abogados Ruiz-Huerta y Crespo, que cogió el caso, que no presentará al final ningún tipo de acción por lo sucedido en ese 'playoff', por la negativa del Watford a prorrogar su cesión.

La demanda fantasma del Real Zaragoza Antes de jugar Fue el 31 de julio de 2020 cuando todo se desencadenó todo con la decisión de la entidad inglesa y la SAD, tras acudir a LaLiga, a la Federación Española de Fútbol y al Consejo Superior de Deportes, anunció que iría hasta el final, a la justicia ordinaria para hacer valer sus derechos. Sin embargo, a la hora de presentar una demanda que trascendiera el ámbito deportivo el Real Zaragoza se limitó a decir que iba a estudiar todas las opciones cuando algunos especialistas consideran que para tener alguna opción debería haberla presentado antes de jugar contra el Elche y no esperar al resultado de esa eliminatoria, en la que el equipo dirigido por Víctor Fernández cayó eliminado. En un primer momento se agotaron las reclamaciones deportivas, acudiendo a LaLiga, donde se topó con la negativa más absoluta, a la Federación Española de Fútbol y al Consejo Superior de Deportes, que se declaró incompetente para juzgar el caso. De todas formas, la demanda judicial, fuera por la vía que fuera, estaba preparada desde pocos meses después de que se produjera el agravio comparativo de no poder contar con Luis Suárez en el 'playoff'. El colombiano, a un paso de jugar cedido en el Almería Luis Suárez, que fue traspasado este verano tras el descenso del Granada al Olympique de Marsella por 10 millones de euros va a regresar a la Liga española y todo apunta a que jugará cedido en el Almería, donde se reencontrará con Eguaras, con el que coincidió en el Zaragoza. El delantero apenas ha tenido sitio en el equipo galo, ya que ha disputado 290 minutos en la Ligue 1, repartidos en 7 partidos y con tres tantos. El Cádiz también estaba interesado en esa cesión, pero el Almería, con una opción de compra de 8 millones, será su destino. El ariete, que en el Zaragoza anotó 19 goles y dio 6 asistencias en la 19-20, estuvo cedido por el Watford en el club aragonés y tras su salida de La Romareda fue traspasado al Granada en octubre de 2020. La idea de los anteriores propietarios del Real Zaragoza era realizar esa demanda, agotar la vía que prometieron a la afición antes de la disputa de ese 'playoff'. Sin embargo, el eterno proceso de venta y la llegada de los nuevos propietarios la dejaron en el olvido. El grupo inversor liderado por Jorge Mas, presidente zaragocista, solo se comprometió a estudiar el caso a la espera de tomar una decisión. Hay que recordar que la Liga de Fútbol Profesional ayudó de forma decisiva hace algo más de un año y medio a aprobar la modificación del convenio de acreedores, lo que suponía un serio hándicap para seguir adelante con la demanda. Ahora, con Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid y vicepresidente primero de LaLiga, como claro y poderoso inductor para que la operación de compraventa del Zaragoza llegara a buen puerto, con el club colchonero y el Fondo Ares en la sombra de la nueva propiedad aún parecía más difícil que la SAD presentara una demanda contra la patronal de los clubs que, además, tenía prácticamente nulas posibilidades de prosperar, aunque sí se aducía desde los abogados que iban a llevarla que tendría algunos fundamentos jurídicos que darían al Zaragoza opciones de que su demanda fuera atendida al menos parcialmente. Y, además, en la patronal de los clubs no son bien recibidas estas batallas que trascienden el ámbito deportivo para irse a otros planos, a la justicia. En abril del 2021, Javier Tebas, presidente de LaLiga, fue categórico cuando se le preguntó por la reclamación: “El Zaragoza está en su derecho. Como letrado, si me preguntan, mi consejo es que no tiren el dinero porque no tienen ninguna posibilidad”, aseguró el dirigente de la patronal de los clubs, aunque Christian Lapetra, entonces presidente, se esforzaba siempre en manifestar que la demanda tenía que ser presentada porque “lo hemos dicho y tenemos que cumplirlo”. Se fue Lapetra, después la Fundación Zaragoza 2032 casi al completo, salvo Juan Forcén, y la demanda quedó en estudio. Ahora, ya hay decisión y no se presentará. El Real Zaragoza solicitó el 4 de agosto de 2020 a LaLiga, a la Real Federación Española de Fútbol y al Consejo Superior de Deportes el final de la competición tras el aplazamiento del Deportivo-Fuenlabrada de la última jornada y la situación sanitaria por la pandemia dando tres opciones para ello. La primera era hacer que subieran los seis equipos de Segunda División que acabaron en las posiciones del 1 al 6 en la temporada regular. La segunda era que, alternativamente, los partidos a jugar en el 'playoff' fueran todos definitivamente acabados con 0-0, lo que, por la reglamentación, haría que el mejor clasificado, el Real Zaragoza, fuera quien subiera. Y la tercera, que el tercer clasificado en la temporada regular, el Real Zaragoza, fuera quien subiera. Ninguna de las tres opciones fue contemplada por LaLiga y el 'playoff' se disputó, subiendo el Elche a Primera tras eliminar primero a los zaragocistas y después al Girona.