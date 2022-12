La renovación de Jair, parada y sin acuerdo

La renovación de Jair Amador sigue paralizada y sin acuerdo tras más de dos meses desde que a finales de septiembre se empezaron las conversaciones en un acuerdo que se presumía fácil por la predisposición del central a continuar en el Zaragoza y la intención del club de que así fuera, pero la falta de sintonía en la negociación pone en peligro la continuidad del futbolista, de 33 años, aunque de buen rendimiento y muchos minutos desde su llegada.

Las negociaciones entre Miguel Torrecilla y el jugador no dieron un acuerdo con una oferta de un nuevo contrato cuya duración está condicionada al rendimiento del central, algo que este no desea, y tras la salida del anterior director deportivo no ha habido avances en pos de un pacto que no se ha dado para que Jair, el central que más ha jugado en esta temporada, con 16 partidos de Liga y uno de Copa, y autor de dos goles decisivos en los dos últimos partidos, ante el Burgos y el Ibiza, pueda ser libre para negociar con cualquier club a partir del 1 de enero.

“¿Mi renovación?La cosa va bien, estoy feliz aquí y me gustaría seguir mucho más tiempo”, dijo en octubre en rueda de prensa el defensa luso. Pero lo cierto es que han pasado más de dos meses y la parálisis sin acuerdo puede cambiar la óptica del futbolista. El central solo no ha sido titular en esta temporada ante el Villarreal B, aunque arrastraba ligeras molestias, el Tenerife, donde salió en los últimos instantes, y frente al Andorra. Con Escribá ha sido fijo en los tres partidos de Liga y en Copa frente al Diocesano, con toos los minutos sobre el césped en esas cuatro citas. De hecho, desde su llegada en el verano de 2020 ha jugado 85 partidos oficiales como zaragocista y en enero pasado renovó por un año, sin mejora de contrato y solo de forma automática al cumplir 50 encuentros jugando al menos 45 minutos.

Ofertas en la mesa

Este pasado verano Jair tuvo ofertas de Israel, del Maccabi de Tel Aviv, de Grecia, del AEK, y de Bélgica, que se pueden retomar por un jugador que acaba contrato en junio y que también cuenta con el interés del Maccabi Haifa. De momento, el futbolista sigue con la idea de dar prioridad al Zaragoza, aunque la duración y la falta de avances, a lo que contribuye la ausencia de un director deportivo desde la salida de Torrecilla, pueden cambiar su idea, ya que las propuestas el pasado verano eran en algunos casos más elevadas económicamente de su salario en el Zaragoza, pero el club le cerró la puerta a esa salida al considerarlo indiscutible y le emplazó a una renovación que se inició a la vez que la de Cristian Álvarez, resuelta en pocos días, pero no así la suya.

Jair llegó en el verano de 2020 con Lalo Arantegui como director deportivo, que ya lo había fichado para el Huesca. En el conjunto azulgrana estuvo dos temporadas, entre 2016 y 2018, logrando el ascenso en la 17-18, disputando todos los partidos como titular la zaga azulgrana. Tras rechazar la oferta de renovación, firmó por el Maccabi y el Zaragoza ya tanteó su regreso en el verano de 2019, pero no se pudo hacer realidad más que un año después, también por el esfuerzo del jugador en que se llevara a cabo ese regreso a España.

Comenzó Jair con mala suerte con las lesiones, con unas molestias en la cintura iliotibial de la rodilla y una rotura muscular en el psoas ilíaco, pero desde diciembre se hizo un hueco indiscutible y JIM le dio toda su confianza desde que el entrenador alicantino arribó en Zaragoza en diciembre de 2020, con Carcedo sí tuvo algún paso por el banquillo, en tres partidos, pero con Escribá vuelve a ser indiscutible y su contrato acaba en junio.