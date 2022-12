El tiempo de crecer

Logró el Real Zaragoza ante el Ibiza una victoria tan sufrida como trascendental para encarar una semana de tres partidos que continúa este martes con la visita al Carlos Belmonte (21.00 horas), con un ambiente gélido y en el reencuentro con Ávalos Barrera en el mismo escenario del penalti inventado a Vigaray para jugar ante un recién ascendido Albacete que no lo parece visto su buen nivel de este curso, aunque ahora atraviesa por un bache. El juego de ese primer triunfo de la etapa de Fran Escribá dejó más sombras que luces, con probablemente su peor partido, pero no es menos cierto que el Zaragoza de la mano del entrenador valenciano ha logrado detener la hemorragia que presentaba con Carcedo, en esa transformación hacia un equipo gris que marcaba muy poco y no ganaba casi nunca. Ahora, en tres citas, no ha perdido, ha anotado siempre y ha mostrado una faz más competitiva. El crecimiento de esa nueva identidad se examina en el Carlos Belmonte con la mirada también puesta en el derbi del sábado ante el Huesca.

Fran Escribá: “Nuestro margen de mejora es importante" Sumar esos nueve puntos en esta semana supondría un impulso tremendo que, como mínimo, alejaría un descenso que aún sigue a tres y acercaría al Zaragoza a zonas más templadas porque esta Segunda, como es costumbre, está muy igualada en su clasificación y hacer un pleno de ese valor supone una invitación a muchas cosas, todas buenas. Es tiempo, pues, de confirmación y de crecer para este Zaragoza que puede vivir una semana vital en su temporada si es capaz de ratificar su buena línea de resultados. Se mire por donde se mire, este Zaragoza con más presencia en el área rival y con capacidad para luchar hasta el último instante ha dado pasos claros en su mejora. Se trata de continuar con esa línea Deberá mejorar para ello la imagen de la primera hora ante el Ibiza, pero después remontó para ganar ese partido, lo que no había hecho en este curso, señal de fe y de un espíritu mejorado, otra buena noticia. El equipo mereció ganar al Málaga y en Burgos porque fue mejor que su rival y supo levantarse a tiempo ante el colista. Se mire por donde se mire este Zaragoza con más presencia en el área rival y con capacidad para luchar hasta el último instante, tres de sus cinco goles han sido en la llamada 'Zona Cesarini' de los partidos, ha dado pasos claros en su mejora. Se trata de continuar con esa línea. Cambios y Ratón En Albacete se presenta con la consigna de intentar dejar la portería a cero por primera vez con Escribá, que cumplirá su tercer partido de cuatro sanción y que contará con las conocidas bajas de Cristian Álvarez, Azón y Lasure, además del sancionado Petrovic. Con poco más de 72 horas tras jugar ante el Ibiza, el once tendrá rotaciones y ya avisó Escribá de esos cambios, sin descartar que llegaran en todas las líneas. A pesar de que matizó su frase sobre la titularidad de Ratón tras los silbidos del sábado, lo normal es que el gallego, la apuesta desde su llegada y en entredicho por La Romareda, mantenga su sitio en un once con varias novedades. Fran Escribá repite la citación para viajar a Albacete Gabi Fuentes, Francés, Gueye, Zapater, Manu Molina o Eugeni opositan a aparecer en el once en esos cambios. Eugeni y Manu Molina dieron minutos de nivel ante el Ibiza, donde 'Zapa' y Gabi Fuentes tuvieron descanso, mientras que Francés, hasta ahora suplente, puede relevar a un amenazado Lluís López, que está a un partido de cumplir sanción. La contagiosa fe de Gueye podría encontrar acomodo en el once, ya sea por Mollejo, de injustificado enfado cuando fue relevado ante el Ibiza o por Giuliano, que terminó con una ligera molestias ese choque. También Larra podría entrar por Fran Gámez en el lateral derecho, aunque es menos probable. Lo que es seguro es que Escribá meterá piernas frescas teniendo en cuenta que hasta el derbi del sábado hay más horas de recuperación. El Albacete es el cuarto equipo más goleador de la Liga con 21 dianas, pero el tercero más goleado y llega a la cita tras una severa derrota en Anduva y con un momento más bajo que al inicio de la Liga El Albacete, el cuarto equipo más goleador de la Liga con 21 dianas, pero el tercero más goleado, llega a la cita tras una severa derrota en Anduva y es más que probable que Rubén Albés regrese a un once más reconocible tras los cambios que hizo contra el Mirandés. El cuadro albaceteño es un equipo incómodo y trabajado, pero sobre todo muy alegre en el apartado ofensivo, un rival de mayor exigencia que la que revelan sus nombres. Albés admite que la primera vuelta se les está haciendo larga, tiene la duda de Riki por un proceso febril (Maestre o Fran Álvarez sería su sustituto) y las bajas de Boyomo, sancionado, y Diegui Johannesson y Javi Jiménez, lesionados, y buscará que su equipo retome la buena senda tras tres derrotas ligueras en los últimos cuatro choques ante un Zaragoza que llega con una buena dinámica y que quiere dar el paso definitivo para crecer. Alineaciones probables Albacete Balompié: Bernabé; Álvaro Rodríguez, Glauder, Djetei, Julio Alonso; Maestre, Olaetxea, Maikel Mesa, Dubasin; Manu Fuster e Higinio. Real Zaragoza: Ratón; Larra, Francés, Jair, Fuentes; Bermejo, Manu Molina, Zapater, Eugeni; Giuliano Simeone y Gueye. Árbitro: Rubén Ávalos Barrera (Colegio catalán). Estadio: Carlos Belmonte. Horario: 21.00.