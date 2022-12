Fran Escribá: «No era ni nuestro planteamiento ni nuestra idea»

Fran Escribá llegó a la rueda de prensa tras el empate en Albacete consciente de que ninguno de los dos equipos jugó un buen encuentro. «Fue un partido bastante plano por las dos partes. No era ni nuestro planteamiento ni nuestra idea, pero conforme avanzó el partido generamos pocas ocasiones. Hubo algún tiro lejano o centros laterales, pero no una sensación de que ambos equipos se agobien», constató el técnico valenciano.

Y es que el entrenador del Real Zaragoza realizó hasta siete cambios para este choque. «Queríamos tener un medio del campo que jugara bien. No ha sido así, puesto que no ha sido un partido bonito. Con jugadores como Francho o Eugeni, tirados a una banda, la idea es tener el control, jugar bien, asociarse y ser profundo con los laterales, que han llegado poco. Francho puede jugar bien ahí, aunque sabemos que no es su sitio», analizó el míster, que matizó que «preferimos adaptar a jugadores como Francho que pueden jugar en varios sitios a no forzar a otros que no están en condiciones. Creo que todos los cambios han respondido bien».

Asimismo, el técnico reconoció la felicidad de la vuelta de Carlos Vigaray tras más de un año y medio sin competir. «Ha pasado dos años tremendos. Como persona te emociona que un chico vuelva a estar a su nivel. Es uno de los jugadores más queridos del vestuario», dijo Escriba, que ya piensa en el derbi de este sábado ante la SD Huesca. «Lo físico no puede ser una excusa porque ellos juegan el miércoles. Estamos con la cabeza en este partido. Tienen una plantilla muy completa. Habrá un gran ambiente en el que queremos los tres puntos para dar un pequeño salto para estar en situaciones más cómodas y pensar hacia donde vamos», acabó.