Vigaray: "Es un premio a todo el trabajo que he llevado detrás"

El choque del Carlos Belmonte dejó el regreso de Carlos Vigaray tras una eterna baja que le ha tenido 562 días sin disputar minutos oficiales desde que el 23 de mayo de 2021 jugara en Mallorca su anterior partido. Una eterna lesión de cartílago en su rodilla derecha le ha estado a punto de retirar del fútbol, pero el lateral madrileño ha sido más fuerte y con no poco sufrimiento fue capaz de volver a jugar un encuentro con el Real Zaragoza. Ahora el reto es darle continuidad. “En lo personal es un premio a todo el trabajo que he llevado detrás”, dijo tras el choque, todavía con la sensación de ese cuarto de hora final más la prolongación que tuvo cuando salió a jugar en lugar de Larra.

“Estoy muy contento por volver después de tantos meses y tanto trabajo en la sombra y en solitario, que es lo más duro. Ha llegado el fruto y estoy feliz por ayudar y estar ahí otra vez”, añadió el lateral madrileño, que no esperaba volver en este encuentro: “Me he encontrado bien, he salido por un compañero que se le subían los gemelos (Larra) y no me lo esperaba, aunque estaba preparado para jugar y se me ha hecho muy corto”, añadió, mirando ya al derbi, en poder disfrutar de nuevo de minutos ante el Huesca: “Es especial también ese encuentro. Será muy bonito para el aficionado y para nosotros tiene que ser muy importante porque es el derbi y porque queremos vencer siempre. Hay que salir a hacerles el encuentro muy incómodo y a ganar”.

Escribá: "Ha pasado dos años tremendos. Como persona te emociona que un chico así vuelva a estar a su nivel"

Fran Escribá también se felicitó por este retorno, porque “ha pasado dos años tremendos. Como persona te emociona que un chico así vuelva a estar a su nivel. Es uno de los jugadores más queridos del vestuario», dijo el entrenador, que lo tuvo en el Getafe en la temporada 15-16 y que hace un mes, en su estreno en el banquillo, no le dio minutos en Copa ante el Diocesano, pero ahora sí lo ha hecho en Albacete para que el jugador dé un paso más y demuestre que puede volver al fútbol de alta competición.

En los últimos meses Vigaray, que en los entrenamientos no tiene molestias ni se le hincha la rodilla, estuvo completando las sesiones a las órdenes de Carcedo y lo mismo ha hecho con Escribá. En pretemporada, comenzó al mismo nivel que el resto, pero un golpe en la rodilla izquierda, la no operada, le dejó fuera de la preparación en Boltaña y de los amistosos de preparación, pero desde mediados de agosto ha entrenado con el grupo. En verano, cerró una ampliación unilateral de su contrato hasta 2024, ya que su vínculo acababa en 2023, que depende del club, que es el que decidirá si ejecutarla o no, y que a la SAD le sirvió, como en el caso de Larra, para rebajar el gasto salarial de la plantilla. De la capacidad que tenga para demostrar que a los 28 años puede volver a ser el que fue dependerá esa renovación porque pocos dudan de que si recupera su nivel es un lateral diferencial para Segunda.

Las convocatorias

Carcedo le incluyó en tres citaciones, pero el técnico riojano no le ofreció la ocasión de volver, aunque le dio minutos en el partido de entrenamiento ante el juvenil el 29 de septiembre, ya que jugó toda la segunda parte. Mientras, Escribá le ha convocado en los cuatro partidos de Liga, pero no lo hizo para el debut copero. La intención del Real Zaragoza es que en enero tengan salida los jugadores que menos minutos han participado, pero el caso de Vigaray es especial por su larga lesión, aunque ningún escenario se puede descartar aún con él.

El madrileño, en la 19-20 y nada más aterrizar, demostró su enorme nivel, aunque en el Zaragoza lo ha podido hacer a cuentagotas. Y es que las lesiones no le han respetado en el Zaragoza. Desde el principio los problemas en la musculatura isquiotibial se sucedieron y a final de la temporada 20-21 llegó esa dolencia en la rodilla derecha. A duras penas acabó el curso por su papel clave en la defensa en esa permanencia, pero ya no jugó en el último partido de Liga, ante el Leganés, con el equipo ya salvado. Fue sometido a una artroscopia en julio de 2021 y se le operó en el cartílago de la articulación en septiembre de ese año. El lateral no ha perdido la fe en un tiempo muy duro. Tras la operación de septiembre de 2021, consistente en un cultivo celular (entre 20 y 30 millones) que se implanta en el cartílago dañado para acelerar los procesos de recuperación y que sirven como medicamento, volvió trabajando primero en la rehabilitación hasta diciembre en Getafe, en un centro privado, después en la Ciudad Deportiva en solitario hasta abril de este año y después ya con el grupo. En esa rodilla derecha sufrió a finales de 2017 y cuando estaba en el Alavés un edema óseo que le dejó fuera casi nueve meses.