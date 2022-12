"Hace tres meses estaba seguro de que este sería mi último derbi, ahora no"

Usted ya acumula unos cuantos derbis. ¿Tiene este algo de especial?

Siempre digo que la realidad del fútbol impone que lo que un día vale al otro ya no sirve porque siempre hay que volver a demostrar a todo el mundo. Forma parte de la exigencia del fútbol profesional. Es un partido más, pero está claro que tiene algo de especial porque va a haber un gran ambiente, jugamos en casa y existe una bonita rivalidad con el Huesca. En el plano personal, intento disfrutar del momento y de lo bien que me encuentro ahora porque no sé cómo estaré dentro de un mes y hace tres estaba como estaba.

¿Recuerda el primero?

Claro. Con Marcelino. Y el primero cuando volví al club en 2016 lo ganamos 1-0 en la tercera jornada con gol de Casado. Recuerdo que la gente de Huesca con la que me encontré después del partido iba muy preocupada y estaba convencida de que iba a ser un año muy duro, pero luego acabaron sextos y jugando el playoff. El fútbol cambia mucho. Ellos vienen de ganar al Andorra y el estado anímico cambia mucho con las victorias. Nosotros empatamos en Albacete pero llevamos mucho tiempo sin perder, lo cual es positivo, aunque creo que podíamos haber ganado los cuatro partidos, pero eso ya no vale. Además, en casa hay que ganar.

Si tras su primer derbi le dicen que iba a seguir jugándolos en Segunda seis años después…

Vine con mucha ilusión tras muchos años sin jugar y apartado del fútbol. Veía al Zaragoza, que ya llevaba unos años en Segunda, desde la lejanía y recuerdo que cuando ascendimos en el 2009 se decía que no había ni que celebrarlo porque cómo iba a celebrarse algo así. De hecho, dimos una vuelta rápida por el Paseo Independencia y al llegar a la Plaza España nos fuimos. Ahora no creo que se hiciera eso. Quiero decir que vine con la ilusión de subir y la sigo teniendo, pero eso no impide que diga que primero hay que llegar a 50 puntos, aunque haya gente a la que le pueda molestar o no le guste.

El modo supervivencia.

Es que es lo que me dice la experiencia de estos años. Pero eso no quiere decir que no sea ambicioso o que no tenga ilusión por ascender. Podemos hacerlo, pero lo que digo es que hay que llegar a los 50 cuanto antes. Si puede ser en marzo mejor que en mayo, porque las temporadas se pueden complicar, se crea ansiedad por ganar y eso hace que un empate no valga y acabes perdiendo mientras el rival suma y tú no. Lleguemos a los 50 y luego ya veremos qué opciones tenemos. ¿Si me imaginaba estar así ahora? Para mí, todo esto es un regalo que me da la vida. Pienso en cómo estaba en Rusia y se lo cuento a mis compañeros y soy consciente de que me ha ido bien, he vuelto a jugar al fútbol y a disfrutar. Y es la leche hacerlo sin pensar en nada más que en el juego y en lo que te genera hacerlo en tu club y con tu gente. Soy muy afortunado, pero uno se tiene que ir marcando objetivos diarios y mientras eso esté vivo todo irá en sintonía. Pero claro que mantengo la ilusión por ascender.

