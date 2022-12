Iván Azón también se pierde el derbi

El 15 de octubre se lesionó Iván Azón ante el Villarreal B, en la última jugada del duelo, justo después de la asistencia a Zapater para marcar el gol de la victoria. El delantero, casi dos meses después, sigue sin poder jugar y no estará en el derbi ante el Huesca, en el que será su noveno partido de baja seguido por esa dolencia, una lesión de grado 1 en el bíceps femoral de la pierna derecha. Lo cierto es que su ausencia se está prolongando en demasía y hace tres semanas tuvo que parar su regreso al no estar recuperado de esa en teoría y según el parte médico pequeña rotura.

“En condiciones normales Iván no entra en la convocatoria. Está mejor, ya está haciendo parte del trabajo con el grupo, pero es precipitado que entre”, aseguró Escribá antes del entrenamiento de este viernes, después de que el ariete haya entrenado desde el domingo con el grupo, aunque en ningún día ha completado todos los ejercicios. La idea del futbolista y de los servicios médicos era estar al menos citado para el derbi y hasta poder tener unos minutos, pero ahora ya mira al Leganés, al 19 de diciembre, para volver antes del parón, con una baja que va a superar los dos meses.

Azón, que empezó la temporada con un edema óseo en su rodilla izquierda, que le hizo perderse las 5 primeras jornadas, solo ha podido disputar seis partidos y se ha perdido un total de 13 (14 con el de mañana) y el de Copa en el curso en el que tenía que ser importante y referente tras su renovación

Sin Cristian, Lasure y Petrovic

Jair Amador, que el jueves entrenó al margen por un reparto de cargas y está en perfecto estado, y Bermejo y Giuliano que arrastran molestias desde el duelo ante el Ibiza, si bien el argentino sí pudo jugar en Albacete, se han ejercitado este viernes con el grupo y salvo sorpresa estarán, quizá más justo el mediapunta, pero disponibles los tres: “Hay jugadores que arrastran molestias, no solo de este partido, sino de antes, como eran los casos de Bermejo y de Giuliano, que ya participó el otro día pese a ello. Creemos que no va a haber problemas para contar con los tres”, señaló el entrenador.

De hecho, Escribá no llamó este viernes a Guillem Naranjo o a Pau Sans, máximos goleadores del filial y del juvenil, pese a saber que no va a poder contar con Azón ante el Huesca, señal de que espera tanto a Giuliano como a Bermejo, dos jugadores clave en el engranaje ofensivo del equipo. Cristian, por su lesión en el codo, y Lasure, que no se ejercitó este viernes por sus molestias en el tobillo, son bajas seguras, lo mismo que Petrovic, que cumplirá el tercero y último de los partidos de sanción por su expulsión en Burgos.

"Albacete nos sirvió para ver que hay gente preparada. Va a haber cambios lógicamente, pero va a ser un once reconocible con nuestras ideas”

En todo caso, tras jugar el martes en Albacete, donde hubo hasta siete cambios en el once, habrá también novedades. ”Sin gente tocada no habría hecho tantos, pero nos sirvió para ver que hay jugadores preparados, lo que es bueno para el grupo. Va a haber cambios lógicamente, pero va a ser un once reconocible con nuestras ideas”, dijo Escribá. No llegarán esos cambios en la portería, tras los silbidos a Ratón ante el Ibiza y después de que en Albacete combinara un par de dudas en las salidas y algunas paradas de mérito. “Siempre se focaliza en los porteros, el otro día tuvo un par de salidas difíciles y luego hizo dos grandes paradas, también la hizo ante el Ibiza con el 0-1 y no se valoró y nos dio la opción de remontar. Los que juegan es porque se lo merecen, aunque a veces la continuidad o los errores sí que hacen que realicemos cambios”, sentenció.