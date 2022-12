El Real Zaragoza y la SD Huesca dirimen en La Romareda el primer derbi del curso en un partido de mayores urgencias clasificatorias para los de Fran Escribá, con 22 puntos en los 19 partidos disputados de Liga hasta ahora, mientras que los oscenses suman cinco puntos más en la tabla, hasta 27. El Huesca llega al Municipal tras la importante victoria frente al Andorra que frenó su mala racha, mientras que el Zaragoza lo hace con la reacción vivida con Escribá, ya que ha sumado 6 puntos de los últimos 12 y no ha perdido desde que llegó el entrenador valenciano.

El equipo zaragocista no podrá contar para la cita con Azón, que no llega a tiempo y será baja por noveno partido seguido, Cristian Álvarez, Lasure y Petrovic, este último sancionado. Y en el Huesca son baja por lesión Marc Mateu y Lombardo y por sanción no estará Juan Carlos Real. Jorge Pulido, que sufrió una fractura de nariz ante el Andorra, podrá jugar con una férula protectora en un partido en el que La Romareda espera la mejor entrada de la temporada.

El partido, de la 20ª jornada de Segunda, se disputará este sábado a las 21.00 horas y será televisado por Vamos y LaLiga SmartBankTV, que se puede ver en plataformas como Movistar, Orange, Vodafone, Telecable o Amazon Prime.