A jugar. La previa del Real Zaragoza-SD Huesca

Quizá sea un partido más, pero nunca un partido cualquiera. Real Zaragoza y SD Huesca se ven las caras este sábado (21.00 horas) en La Romareda en el primer enfrentamiento entre ambos de la temporada y al que los altoaragoneses acuden más cerca de arriba que de abajo, al contrario que un Zaragoza aún con el agua al cuello a tiro de piedra del descenso.

Aunque el derbi aragonés llega en un buen momento para ambos contendientes. Los de Escribá acumulan cuatro encuentros consecutivos sin conocer la derrota, si bien solo en uno de ellos logró la victoria. La racha coincide con la llegada del técnico valenciano, que solo mordió el polvo en Copa, donde no pudo evitar un descalabro histórico del Zaragoza, eliminado a las primeras de cambio por el Diocesano. De patio de colegio.

El Huesca, por su parte, continúa en pleno proceso de crecimiento. Con el manual de estilo impuesto por Ziganda ya absorbido, la principal tarea pendiente sigue siendo adquirir fuera de casa la solvencia y solidez exhibidas en El Alcoraz, donde el cuadro azulgrana se ha hecho fuerte. El Zaragoza, en cambio, apenas gana un tercio (tres de nueve) de los encuentros que disputa en su feudo, lo que advierte de la manifiesta irregularidad que preside, de momento, la campaña de los blanquillos, que ya han acometido el tradicional relevo en el banquillo a estas alturas del año.

Una fiesta para unos, nada que celebrar para otros. Rivalidad sana para muchos y no tanto para unos pocos, el derbi llega con la Navidad a las puertas y con la sensación de que el Huesca tiene la conciencia más tranquila. En su caso, el cambio drástico llegó en verano, con entrenador y director deportivo nuevos. Y, a pesar de disponer de un límite salarial menor que el del Zaragoza por primera vez en mucho tiempo, ha logrado cierta estabilidad. Todo lo contrario que su oponente, sumido en una sempiterna crisis de identidad que desespera a un zaragocismo harto de emplearse en arenas movedizas. Ni siquiera el ansiado cambio de propiedad y la llegada de dinero fresco e ilusiones renovadas han instalado la tranquilidad en un club cuyo último despropósito ha sido pedir a un exjugador que representara a la entidad en el palco del Carlos Belmonte de Albacete ante la falta de consejeros.

No está el Zaragoza para permanecer durante más de un mes sin director deportivo, por mucho que Sanllehí ejerza de algo más que un director general. La ingente tarea por delante en la reestructuración de una plantilla ávida de refuerzos no ha evitado que desde el club se imponga el rigor en la elección del sustituto sobre la premura y las prisas. En el Huesca, sin embargo, todo está tranquilo o, al menos, eso parece.

Pero en los derbis todo es relativo. También los problemas en los despachos. Abajo, en el césped, el Zaragoza de Escribá progresa adecuadamente aunque aún lejos de una versión que permita soñar con algo más que escapar de la mediocridad lucida en las últimas temporadas. Todavía sin Azón y Cristian, el técnico valenciano volverá a hacer cambios respecto al último partido y todo apunta a que Lluís López, Fran Gámez o Mollejo recuperarán la titularidad perdida en Albacete por las rotaciones. También Bermejo, si bien el madrileño, tocado, no tiene garantizada del todo su presencia en el once. Giuliano, referencia ofensiva del equipo, debería superar sus molestias y ser de la partida.

Por su parte, el Huesca acude a La Romareda con el objetivo de mejorar su estadística fuera de casa ya que le está costando ganar lejos de su estadio como demuestra el que solo se ha impuesto en un encuentro a domicilio de los nueve que ha disputado. Ziganda rescata a Gerard Valentín pero tendrá la baja por sanción de Juan Carlos, que vio la roja directa ante el Andorra, y por lesión de Marc Mateu y Enzo Lombardo.

La gran duda en el bloque oscense será la del defensa central Jorge Pulido debido al golpe que sufrió en la nariz el pasado miércoles y que le obligó a retirarse en el último partido, aunque el capitán está empeñado en ser de la partida tirando de mascarilla. Si no juega, otro Pulido, Rubén, podría ser su sustituto. En el centro del campo podría regresar Gerard Valentín y no parece claro que lo haga David Timor, mientras que en la delantera también apunta a volver Carrillo.

Es hora de jugar para Zaragoza y Huesca. La Romareda registrará la mejor entrada de la temporada para ser testigo de un duelo que llega de puntillas, casi sin avisar y apenas sin tiempo para preparativos por obra y gracia de un calendario que no da tregua. Fiesta o no, que cada uno disfrute a su manera. Eso sí, los problemas con el gol de ambos no invitan a esperar mucho jolgorio.