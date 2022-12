El nuevo Zaragoza aprobará en la Junta su segunda ampliación de capital

La primera Junta General Ordinaria de la nueva propiedad, además de la segunda Extraordinaria tras la que se celebró el 27 de junio pasado, tendrá lugar este sábado en el Salón de Plenos de la Cámara de Comercio desde las 12.00 horas. En ella se someterán a aprobación las cuentas del ejercicio pasado, el último con la Fundación, que se saldaron con unas pérdidas de 493.677 euros, y se aprobará una nueva ampliación de capital por 6,4 millones de euros tras la que se hizo en junio por compensación de créditos y de 14,6 millones. En esta Junta estarán presentes casi todos los miembros del Consejo de Administración, Laurence Cook, Juan Forcén, Emilio Cruz, Mariano Aguilar y Cristina Llop, además del propio presidente, Jorge Mas. Lo hará de forma telemática Gustavo Serpa, que junto a Forcén y Llop sí estuvo en la del 27 de junio, donde Mas no pudo asistir.

El Real Zaragoza cerró el ejercicio 2021-22 con un total de 53.769.466 euros de deuda neta, la cantidad que corresponde a sumar el pasivo corriente no corriente (44,02) con el corriente (14,8) y restarle el activo corriente (5,11). En las cuentas del club figura el indicador de deuda neta en el Control Económico de LaLiga, una cantidad de 49,9 millones, pero esa cuantía no tiene en cuenta algunas variables como deudas comerciales y otras cuentas a pagar. En todo caso, esos 53,7 millones suponen la cifra más baja desde 2007. La cantidad más alta adeudada por el club fueron los 145 millones de 2011, con Agapito Iglesias al frente del club y cuando se declaró el concurso de acreedores. En los ocho años de la Fundación Zaragoza 2032 al frente la deuda pasó de los 106 millones en 2014 a los 68 en 2021.

En esos números no se han consignado dos operaciones importantes producidas tras el cierre del ejercicio. No figuran la segunda ampliación de capital llevada a cabo por el nuevo grupo de propietarios y que se aprobará este sábado, ni el pago a Hacienda de los casi 5 millones de euros (4,8 en concreto) que la entidad adeudaba históricamente. Esa ampliación de capital está incluida en las cuentas dentro de las deudas con empresas y asociadas (Real Z LLC y Sport Around The World) por un total de 6,7. Así, la deuda real en estos momentos sería de unos 47 millones de euros.

Casi el 98% del capital

Sí figura la ampliación de capital por compensación de créditos de 14.613.421 euros llevada a cabo el pasado mes de junio. Al cierre del ejercicio el 30 de junio, el capital social de la SAD era de 20,974 millones de euros (hasta entonces era de 6,36), de los que el 97,5% los tiene la nueva propiedad, Real Z LLC, sociedad en la que se integró Juan Forcén. Con la ampliación de capital que se aprobará este sábado pasará a ser de casi 27,4 y la nueva propiedad tendrá casi el 98% del mismo.

La principal reducción de deuda de la deuda se produjo con las administraciones públicas (5 millones) y con empresas del grupo y asociadas (9,1 millones). El club cerró con pérdidas por primera vez en ocho años de gestión de la Fundación al consignar un resultado negativo de 493.677 euros. El importe neto de la cifra de negocios fue de 15.247.518 euros. El gasto en la plantilla deportiva inscribible en la LFP fue de 6.894.000 euros y, de la no inscribible, de 863.000 euros. El personal no deportivo le costó a la entidad 3.210.125 euros.

En los presupuestos la SAD ha previsto una cifra total de negocio de 15.674.000 euros, un gasto en plantilla deportiva de 9.054.000 euros y un resultado positivo de 449.000 euros al cierre del ejercicio"

En las cuentas figura también el presupuesto para la presente temporada, la 2022-23, en la que la SAD ha previsto una cifra total de negocio de 15.674.000 euros, un gasto en plantilla deportiva de 9.054.000 euros y un resultado positivo de 449.000 euros al cierre del ejercicio. La mayor partida de ingresos son los derechos de retransmisión (7,6 millones), seguida por abonados (4,24).