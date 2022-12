El entrenador del Huesca señaló que se palpan ya la "trascendencia y la rivalidad" del partido que este sábado enfrentará a su equipo contra el Real Zaragoza en La Romareda, en el derbi aragonés de Segunda. “Todos sienten la transcendencia y rivalidad que hay y por la calle te animan para ganar este partido que llega con mucha rivalidad y con mucha ilusión ya que son encuentros diferentes, que se juegan con mucha intensidad y fogosidad. Es fácil ver la ilusión que despierta el partido y así nos lo hacen llegar. Siempre es estimulante”, ha añadido en rueda de prensa.

El entrenador del conjunto oscense no considera que su equipo sea favorito a pesar de estar mejor clasificado y por el momento que atraviesa. “Los derbis son partidos diferentes y no importa cómo llegas al partido ni cómo estás porque son encuentros muy igualados con un gran ambiente. Se palpa la tensión que hay y se deciden por detalles”, ha analizado el técnico azulgrana, que ha apostillado que a su equipo le está costando sacar puntos fuera de casa y que es un aspecto que deben mejorar.

Sobre el Real Zaragoza ha destacado el giro que ha dado con la llegada de Fran Escribá al banquillo: “Con el cambio de entrenador ha variado el estilo de juego y están muy bien estructurados. Como nos pasa a todos, tienen problemas para hacer gol pero juegan más organizados y teniendo el control del juego con y sin balón.” Eso sí, el técnico del Huesca no ha querido adelantar ni dar pistas sobre qué equipo pondrá en juego en La Romareda o qué sistema empleará, podría empezar con un 4-4-2 y cambiar a tres centrales como ya hizo ante el Andorra.

"¿Pulido? Si el médico me da el OK y él quiere jugar va para dentro seguro. Conociéndolo, va a estar"

“Sólo sabemos que tenemos las bajas de Juan Carlos, Marc Mateu y Enzo Lombardo pero hay jugadores con golpes y no sé todavía quien jugará porque hay poco tiempo para recuperar y tampoco sé si jugaremos con tres centrales o con dos”, indicó Ziganda, que espera contar con Jorge Pulido pese a la fractura en el tabique nasal que sufrió ante el Andorra. "Si el médico me da el OK y él quiere jugar va para dentro seguro. Tiene que sentirse en condiciones de rendir, pero conociéndole y si el médico lo autoriza va a estar", sentenció Ziganda. Jugará, eso sí, con una férula protectora que le protegerá la zona y con la que ya se ha entrenado este viernes.