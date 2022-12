Ziganda sonríe un poco más que Escribá en los derbis

Tanto Fran Escribá como el Cuco Ziganda vivirán este sábado su primer duelo de rivalidad en Aragón, ya que son novatos en este encuentro, aunque sí han vivido otros derbis, de mayor tradición que un Zaragoza-Huesca, que tiene menos precedentes puesto que las trayectorias de ambos equipos solo se han juntado en los últimos tiempos. El caso es que, como entrenador profesional y en Primera o Segunda, Escribá ha vivido derbis en la Comunidad Valenciana, con el Elche y el Villarreal, y en Madrid, con el Getafe, con un saldo bastante desfavorable, de solo ocho victorias en 27 citas de ese calibre y con el 37% de los puntos sumados.

Ziganda, que los ha vivido en Andalucía, con el Xerez, en el País Vasco, con el Athletic y su filial, y en Asturias, con el Oviedo, ha ganado 5 de 12, con un 42% de los puntos en su zurrón, con una trayectoria reciente en el equipo carbayón exitosa frente al Sporting en estos choques regionales. Es decir, el navarro sonríe más que el entrenador zaragocista, aunque tampoco en demasía y habrá que ver qué pasa en esta nueva experiencia para ambos.

Primer duelo entre ambos

Además, este derbi es la primera vez que se miden como entrenadores profesionales. Ninguno de los dos ha vivido un derbi de los llamados capitalinos, que probablemente recogen más la esencia de estos duelos, un Sevilla-Betis, por ejemplo, el derbi por antonomasia y el que más pasión desata por la igualdad histórica de ambos rivales, un Madrid-Atlético y, en menor medida, un Barcelona-Espanyol o un Valencia-Levante. Escribá, que se estrenó como primer entrenador profesional con el Elche en Segunda y logrando el ascenso, comenzó en esa temporada 12-13 con pleno de victorias ante Villarreal y Elche, con cuatro triunfos en estos duelos.

Después, el técnico zaragocista también los disputó como entrenador ilicitano y ya con menos triunfalismo ante el Levante y el Valencia, además del Villarreal, en Primera, ya que estuvo en el Martínez Valero hasta junio de 2015, logrando una permanencia en Primera que los despachos convirtieron en descenso. En el Getafe, en las 32 jornadas de la 15-16, le tocó medirse ante Atlético, Real Madrid y Rayo, con un empate y cuatro derrotas, para que en su etapa en el Villarreal en la temporada 16-17 y en el inicio de la siguiente se midiera a Valencia y Levante con un triunfo y dos derrotas.

Su paso por el Celta, también en la élite, no tuvo ningún derbi al estar el Deportivo de La Coruña en Segunda, mientras que de regreso al Elche en el tramo final de la 20-21 derrotó al Levante, y, en el comienzo de la siguiente campaña, empató con los granotas y cayó ante el Villarreal, su último duelo regional hasta este sábado y de donde salió con derrota por 4-1 y con una sanción de cuatro partidos por sus palabras contra el colegiado que terminará de cumplir ante el Huesca. Caprichos del destino... En total, ocho victorias, seis empates y 13 derrotas, un balance liguero en derbis negativo. En Copa tiene cuatro más con Elche y Getafe, ante Villarreal y Rayo, y en ambas eliminatorias cayó.

Escribá: "No es una rivalidad tan histórica porque el Huesca lo está haciendo bien en los últimos años, antes no era tan habitual. Aunque no tenga la solera de otros derbis entiendo la importancia que tiene para la afición"

"Uno tiene que conocer la historia y el sentimiento de la gente. Sé que para muchos serán algo más que tres puntos, pero nosotros debemos verlo nosotros como un partido más, aunque la gente se levanta más contenta si has ganado. No es una rivalidad tan histórica porque el Huesca lo está haciendo bien en los últimos años, antes no era tan habitual. Aunque no tenga la solera de otros derbis entiendo la importancia que tiene para la afición", asegura Escribá sobre el choque.

Ziganda comenzó como entrenador profesional en Segunda con el Xerez en 17 partidos del curso 09-10 y con descenso xerecista, con derrotas ante Almería y Sevilla y un empate en su estreno en los derbis ante el Málaga. Tuvo una larga etapa en el filial del Athletic, con el que pisó la categoría de plata en la 15-16, haciéndolo con dos derrotas ante el Alavés en sendos derbis, mientras que en la 17-18 y ya en el primer equipo rojiblanco se midió al conjunto vitoriano y a la Real Sociedad, ganando solo al cuadro babazorro. Sus últimos cinco derbis han sido asturianos, con casi pleno de triunfos para el Cuco y su Oviedo, ya que derrotó en cuatro ocasiones al Sporting y hubo unas tablas. En total, cinco victorias en 14 partidos, con 3 empates y seis derrotas.

Ziganda: "Son partidos que duran dos semanas, la previa y la posterior, suponen un cosquilleo especial que no sé cómo expresar"

"Son partidos que duran dos semanas, la previa y la posterior, ya que el que no gana tiene que escucharse que hay que hacer más y el que lo logra sale más contento a la calle. Esta semana, un vecino antes de jugar ante el Andorra ya me decía que había que ganar al Zaragoza. Estos partidos son un cosquilleo especial que no sé cómo expresarlo", aseguró por su parte Ziganda.